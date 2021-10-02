تراند اليوم : اغتصبها مُعلمها فأصبحت مليونيرة

وكالات/الخليج 365/

اضطرت جامعة كاليفورنيا إلى دفع مبلغ 1.15 مليون دولار لطالبة تعرضت للاغتصاب من قبل أستاذها، وذلك لتسوية القضية دون رفع دعوى مدنية أو جنائية.

وكان مساعد أستاذ دراسات أميركا اللاتينية ويدعى هيكتور بيرلا قد اصطحب لوز بورتيو (24 عاما) عام 2015 إلى أحد الأماكن بمفردهما ليحتفلا بتخرجها، حيث احتسيا الخمر قبل أن يقوم باغتصابها وهي ثملة غير قادرة على المقاومة ثم عادت بعد عامين لتحصل على تعويض هائل مقابل "تسوية القضية" وفق ما جاء في موقع "ديلي ميل".

ووافقت الفتاة على التسوية لكنها قالت “لا شيء في العالم سيعوضني عن ما تعرضت له.. لكن أتمنى أن هذا الأمر سيساعد شخصا آخرا”.

وأضافت “فعلا دعاني الأستاذ أنا وطالبة أخرى لتذوق النبيذ في 13 يونيو 2015 حتى نحتفل بتخرجنا، ولكن الأمور تطورت بعد ذلك..”.

الجامعة عرضت هذا المبلغ الأكبر في تاريخ تلك الحوادث، بعد فشلها في مواجهة مزاعم سابقة من التحرش الجنسي والتعنيف من قبل الأستاذ المذكور.