تراند اليوم : وكيل صحة غزة: المستقبل سيكون لمشروع وطني متكامل لزراعة القوقعة

فرص متكافئة لجميع الأطفال الصم

وكيل صحة غزة يؤكد ان المستقبل سيكون لمشروع وطني متكامل لزراعة القوقعة

غزة / الخليج 365

أكد وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش أن المستقبل في قطاع غزة سيكون لمشروع وطني متكامل وفرص متكافئة لجميع الأطفال الذين هم بحاجة لزراعة القوقعة.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها وكيل وزارة الصحة برفقة وفد من الوزارة، للوفد القطري في مستشفى القدس مكان استضافة العمليات، اليوم الاثنين، بهدف التأكد من سلامة جميع الاجراءات المحطة بعمليات زراعة القوقعة بما يحقق أكبر نسبة نجاح للعمليات.

وضم وفد وزارة الصحة إلى جانب وكيل الوزارة كلا من وكيل الوزارة المساعد د. مدحت محيسن ومدير عام تنمية القوى البشرية الدكتور رامي العبادلة ومدير عام الرعاية الأولية د. ماهر شامية ومدير وحدة العلاقات العامة د. أشرف القدرة.

وأثنى وكيل وزارة الصحة على الجهود العظيمة التي بذلها الوفد على صعيد تنفيذ عدد كبير من العمليات الجراحية الناجحة خلال فترة قصيرة من الزمن، إلى جانب جهود الوفد الخيرية في جمع التبرعات لصالح استجلاب الأجهزة والقواقع لصالح الأطفال الصم في قطاع غزة.

كما امتدح د. ابو الريش تكاتف كافة الجهود الصحية الوطنية في سبيل انجاح عمليات زارعة القوقعة، إلى جانب جهود الأطباء المبتعثين من جانب وزارة الصحة في المشاركة وسرعة التعلم واكتساب الخبرات من الوفد القطري المختص في زراعة القواقع.

بدوره، شرح مدير مستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية د. نصر التتر الجهود التي نفذها المستشفى على صعيد الفحص والتدريب ما قبل العمليات الجراحية، إلى جانب الخبرات والدورات المكتسبة من قبل طاقم السمعيات في المستشفى في سبيل متابعة الأطفال ما بعد مرحلة التأهيل.

ومن جانبه، رحب مدير مستشفى القدس بوفد وزارة الصحة، مشيراً إلى الجهود التي قام بها المستشفى على صعيد استضافة العمليات، وتوفير الفريق الطبي الخاص بالتمريض والتخدير ومساعدة الوفد القطري بكل الوسائل لاتمام العمليات بنجاح

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