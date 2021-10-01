تراند اليوم : dw بث مباشر .. dw مباشر قناة dw العربية بث مباشر .. بث مباشر قناة dw دي دبليو مباشر HD

dw بث مباشر dw مباشر بدون تقطيع على الترددات الجديدة ونلفت عنايتكم إلى تغير ترددات قناة DW عربية على قمر نايل سات إلى التردد الجديد المرفق في الأسفل:

نايل سات 20114Tansponder 20

التردد 12092 رأسي

معدل الترميز 30,000

التعديل QPSK

Satellite – NILE-Sat 20114Tansponder 20

Frequency – 12.092 MHz47

Polarization: Vertikal

Symbol rate – 30,000 mS/s

Modulation – QPSK

كما نود أن نلفت انتباهكم إلى تردد القناة الرئيسية على قمر عربسات/ بدر 4 على الشكل الآتي:

التردد 12,111 GH أفقي

معدل الترميز 27500

معامل الخطأ 3/4

BADR 4

Position : 26,0° East

Frequency: 12,111 GH

Polarization: horizontal

Symbol rate – 27500 kS/s

FEC rate – 3/4

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