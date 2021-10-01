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تراند اليوم : dw بث مباشر .. dw مباشر قناة dw العربية بث مباشر .. بث مباشر قناة dw دي دبليو مباشر HD

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dw بث مباشر dw مباشر بدون تقطيع على الترددات الجديدة ونلفت عنايتكم إلى تغير ترددات قناة DW عربية على قمر نايل سات إلى التردد الجديد المرفق في الأسفل:

 

نايل سات 20114Tansponder 20

 

التردد 12092 رأسي

 

معدل الترميز 30,000

 

التعديل QPSK

 

Satellite – NILE-Sat 20114Tansponder 20

 

Frequency – 12.092 MHz47

 

Polarization: Vertikal

 

Symbol rate – 30,000 mS/s

 

Modulation – QPSK

 

كما نود أن نلفت انتباهكم إلى تردد القناة الرئيسية على قمر عربسات/ بدر 4 على الشكل الآتي:

 

التردد 12,111 GH أفقي

 

معدل الترميز 27500

 

معامل الخطأ 3/4

 

BADR 4

Position : 26,0° East

 

Frequency: 12,111 GH

 

Polarization: horizontal

 

Symbol rate – 27500 kS/s

 

FEC rate – 3/4

إذاعة صوت ألمانيا أو دويتشه فيله هي الإذاعة الدولية لألمانيا إلى العالم الخارجي، وهي واحدة من كُبْرَيَات إذاعات العالم الموجهة إلى الخارج. تعمل الإذاعة على التعريف بألمانيا ونشر الصورة الأصلية عنها ودعم التبادل الثقافي عبر محطات التلفزيون والراديو وشبكات الإنترنت.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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