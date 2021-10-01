تراند اليوم : dw بث مباشر .. dw مباشر قناة dw العربية بث مباشر .. بث مباشر قناة dw دي دبليو مباشر HD

dw بث مباشر dw مباشر بدون تقطيع على الترددات الجديدة ونلفت عنايتكم إلى تغير ترددات قناة DW عربية على قمر نايل سات إلى التردد الجديد المرفق في الأسفل:
نايل سات 20114Tansponder 20
التردد 12092 رأسي
معدل الترميز 30,000
التعديل QPSK
Satellite – NILE-Sat 20114Tansponder 20
Frequency – 12.092 MHz47
Polarization: Vertikal
Symbol rate – 30,000 mS/s
Modulation – QPSK
كما نود أن نلفت انتباهكم إلى تردد القناة الرئيسية على قمر عربسات/ بدر 4 على الشكل الآتي:
التردد 12,111 GH أفقي
معدل الترميز 27500
معامل الخطأ 3/4
BADR 4
Position : 26,0° East
Frequency: 12,111 GH
Polarization: horizontal
Symbol rate – 27500 kS/s
FEC rate – 3/4
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