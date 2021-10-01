تراند اليوم : وفاة جورج وسوف .. سبب وفاة جورج وسوف سلطان الطرب

أعلنت مصادر إعلامية قبل قليل وفاة جورج وسوف سلطان الطرب عن عمر يناهز 59 عاما.

ووفق المصادر، أنه جاري التحقيق في سبب وفاة جورج وسوف ويتوقع أن يكون بجلطة دماغية.

جورج وسوف

ولد المطرب السوري جورج وسوف في 23 ديسمبر 1961، في بلدة الكفرون، طرطوس، سورية، والداه هم وديع وسوف، وفرحى الصدى.

ورث المطرب السوري جورج وسوف صوته المميز من والدته التي كانت تتمتع بصوتًا جميلًا، منذ بلغ العاشرة بدأت موهبته تظهر للعلن.

بداية دخول جورج لمجال الغناء

عند وصول جورج وسوف إلى سن الـ12 غنى في حفلات الزفاف والفنادق والمقاهي، وهو بسن الـ14 استطاع أن يلفت إليه الأنظار في سوريا، وذلك من خلال موال “حاصيبا”، الذي غناه بالمدرسة.

وقرر المطرب الكبير السوري جورج وسوف بعدها ترك المدرسة وانتقل لدمشق ليغني بمطعم الحديقة الخضراء.

نقابة الموسيقيين تمنعه من الغناء

ونظرًا لصغر سنه، قررت نقابة الموسيقيين منـ.ع جورج من الغناء لأنه دون الثامنة عشر من العمر ولكن أحد المعجبين بصوته توسط له مع النقابة فسمح له بالغناء بحجّة أن “صوته أكبر من عمره”.

انتقال جورج إلى لبنان حيث الشهرة

ثم انتقل جورج إلى لبنان وهو بسن الـ16 ليعرف هناك طريق الشهرة، ولصوته الجميل المميز، أطلق عليه لقب “الطفل المعجزة”، فبصوته يستطيع أن يجذب كل حواسك يجعلك تتأثر بكل كلمة.

وفي عام 1980 نجح جورج وسوف في إطـ.لاق أولى أغانيه وهي “الهوى سلطان”، والتي بفضلها لقبه الممثل المصري العالمي عمر الشريف بـ “سلطان الطرب”.

أعمال المطرب السوري جورج وسوف

نجح المطرب السوري جورج وسوف، خلال مسيرته الفنية الممتدة حتى الآن، أن يقدّم العديد من الأغاني التي شهدت نجاحًا كبيرًا بالوطن العربي والعالم.

وكانت أول أغاني جورج وسوف أغنية “الهوى سلطان”، والتي كانت بداية انطلاقته الفعلية بالمجال، وبعدها ذاع صيته بالوسط الفني حتى أدى أغنيته “سلمتك بيد الله”.

ومن أبرز الأغاني التي أصدرها سلطان الطرب في بداياته الفنية والتي ما زالت تردد حتى الآن نظرًا لجمالها: “روحي يا نسمة”، و”حلف القمر”، و”لو نويت”، و”دقَّيت على الأبواب”.

وفي عام 1996 أصدر جورج وسوف ألبوم “ليل العاشقين” ليتبعه بعدها ألبوم “لسه الدنيا بخير” عام 1998 .

توالت بعد ذلك ألبوماته ومنها “طبيب جـ.راح” و”زمن العجايب” و”سلف ودين” و”تأخرت كتير” و”كلامك حبيبي”، كان آخرها “الله كبير” عام 2009.

وتعاون جورج مع كبار الملحنيين أمثال سيد مكاوي وبليغ حمدي ليتربَّع على عرشِ ملك الطرب العربي، ويكسب حب آلاف المعجبين.

بدأ الغناء في سن الـ14 وتزوّج مرتين واعتقل بسبب المخدرات.. معلومات عن "سلطان الطرب" جورج وسوف

بدأ الغناء في سن الـ14 وتزوّج مرتين واعتقل بسبب المـخـ.ـدرات.. معلومات عن “سلطان الطرب” جورج وسوف

آخر أعمال جورج وسوف

يذكر أن المطرب السوري الكبير جورج وسوف كان قد أعلن في الأيام الماضية عبر حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”، عن عمله الفني الجديد الذي من المقرر أن يطرح قريبًا.

وكشف جورج وسوف، عن أغنيته الجديدة بعنوان “صاحي الليل”، حيث نشر بوستر الأغنية، لتنهال عليه تعليقات محبيه وجمهوره معبرين فيها عن انتظارهم الشديد لهذه الأغنية.

ومن أبرز التعليقات كان: “بالانتظار يا أبو وديع”، “ناطرينه بس متي حتنزل؟”، “معلمنا نحنا بإنتظاره على نار”، “عنوان الأغنية صاحي الليل وإحنا بنقولك يا تاج راسنا بننام ونصحى على حبك يا سلطان”.

أزواج جورج وسوف

تزوّج المطرب جورج وسوف مرتين، المرة الأولى كان يبلغ حينها 21 عامًا، بزوجته “شاليمار”، التي قابلها في إحدى حفلاته واستمر زواجهما 28 عامًا حتى انفـ.صلا في 2009.

وأثمر زواج المطرب السوري جورج وسوف من السيدة “شاليمار”، بـ 3 أولاد هم وديع وحاتم وجورج جونيور، لذا لقب بـ “أبو وديع” ويعد هذا اللقب المفضل بالنسبة له.

أما الزواج الثاني فكان عام 2014، من ندى زيدان، بطلة رالي قطر، والتي التقى بها في مشفى سبيتار بقطر، وأنجب منها بنت اسماها “عيون”،

مرض جورج وسوف

في عام 2011 تعرض المطرب السوري جورج، لجـ.لطة دماغية، سبـ.بت له شـ.للًا نصفيًا وبسبـ.ب هذا المـ.رض غاب جورج 3 سنوات عن الوسط الفني لتلقي العلاج، وعاد بعد ذلك عام 2014.

اعتقال جورج وسوف

في عام 2008 وقبل إحياء المطرب السوري جورج وسوف، حفلة في ستوكهولم، تم إلقاء القـ.بض عليه حيث ضبط معه 30 غرامًا من الكوكـ.ايين بحوزته.

وتم تبرئته في النهاية ولم يثبت عليه شيء وتبين أنها قضـ.ية ملفـ.قة ورغم ذلك إلا أن جورج صرح بأن هذه التقارير مجرد إشـ.اعة وليست حقيقة بهدف التشـ.ويش على حفله الغنائي المقرر في السويد حينها.