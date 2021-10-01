الاكثر متابعة اليوم - هيفا هل كرّمت أختها رولا يموت بهدية؟ -صورة

نشرت عارضة الأزياء اللبنانية رولا_يموت صورة بكامل ملابسها ودون أن تعتمد لا على الإغراء ولا على الإثارة كما اعتاد متابعوها عليها.

ارتدت بنطال الجينز مع تيشرت بيضاء، ووجهت رسالة إلى أختها الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي وعبرت عن حبها الكبير لها، وقالت: بحبك أختي هيفا.

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التيشرت حصلت عليها رولا نقدًا من بوتيك هيفا الذي افتتحته منذ سنوات.

البعض تساءل ما إذا هيفا أهدتها إياها لأنها ليست بحاجة إلى أموال من أختها؟

لو أن هيفا أرسلت الهدية لأختها لكانت رولا قالت وتباهت بها أمام الكل، لكنها لا تزال تمارس سياسة التجاهل ضد أختها.

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رولا تتابعها على الإنستغرام لكن هيفا لا تفعل وتكتفي ببعض الحسابات والتي لا تتجاوز الـ 22.

نتمنى أن تعود المياه إلى مجاريها بين الأختين، فالحياة لا تستحق كل هذا الحزن، نحن في لبنان لا يعلم أحد منا متى يأتي يومه في ظل الإنفجارات والأوضاع الصعبة والضغوطات النفسية القاتلة.