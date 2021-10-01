تراند اليوم : مدارس بريطانية تمنع طلابها المسلمين من صوم رمضان

واشنطن/ مشرق نيوز

أصدرت اربع مدارس ابتدائية في العاصمة البريطانية لندن تصريحات بمنع الطلاب المسلمين من الصوم خلال شهر رمضان الذي يبدأ خلال الايام القليلة القادمة، بسبب القلق على صحة الاطفال.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الامريكية التي أوردت الخبر ان مدرسة "باركلي" الابتدائية وثلاث مدارس اخرى تابعة لـ "ليون اكاديمي" قد ارسلوا رسائل لاهالي الطلاب المسلمين قالوا فيها ان شهر رمضان يأتي في الوقت الاكثر حراً في العام، وان المدرسة ستكون مليئة بالفعاليات الرياضية والفعاليات الاخرى.

ونشرت المدرسة تصريحاً بهذا الخصوص قالت فيه "بما أن سياسة المدرسة والدين الاسلامي لهما نفس الهدف وهو حماية صحة وتعليم الاطفال، فان سياسة جميع المدارسة التابعة لـ "ليون اكاديمي" لن تسمح لأي طفل بالصوم داخل المدرسة، في حال اراد اهالي الطلاب السماح لابنائهم بالصوم خلال ايام الدراسة فانه عليهم الاجتماع بشكل فردي مع مدير المدرسة لمناقشة ضمان سلامة الاطفال خلال شهر رمضان.

وأشارت الى أنه لن يسمح لاي طفل بالصوم إلا في حال اجتمع والداه مع رئيس المدرسة".

وقد انتقدت الجالية الاسلامية والرابطة الإسلامية في بريطانيا هذا القرار، قائلين ان القواعد الاسلامية تحمي الاطفال خلال شهر رمضان، يسمح لمن لا يقدر على الصيام بالافطار دون تدخل المدرسة.