تراند اليوم : كيف تتناول مشروب الشوكولاتة دون أن يزيد وزنك

القاهرة / مشرق نيوز

نقدم لكم في المقال التالي 3 نصائح عليكم اتباعها لتستمتعوا بمشروب الشوكولاتة بطريقة صحية، وحتى لا يتسبب في زيادة أوزانكم.

التحلية:

قد تتسبب تحلية المشروبات بالسكر في زيادة الوزن بشكل ملحوظ بسبب احتواء السكر على نسبة عالية من السعرات الحرارية والتي يصعب حرقها، لذلك احرصي عزيزتي على تحلية مشروب الشكولاتة بملعقة صغيرة من عسل النحل فهو مفيد في محاربة البكتريا وغني بالفيتامينات والعناصر التي يحتاجها الجسم.

الحليب:

تفضلين عزيزتي بالطبع تناول الشوكولاتة المضاف لها الحليب، لكنه يحتوي على نسبة عالية من الدهون والتي تؤثر في زيادة الوزن بشكل كبير، لذلك يمكنك استبداله بحليب اللوز أو حليب جوز الهند فهما يحتويان على سعرات حرارية أقل.

الكاكاو:

احرصي عزيزتي على تناول الكاكاو الطبيعي، وابتعدي عن الكاكاو الصناعي الذي هو أقل نسبة من مضادات الأكسدة من الكاكاو الطبيعي، ويمكنك التعرف على الفرق بينهما بسهولة فالكاكاو الطبيعي أكثر مرارة من المعالج صناعيًا