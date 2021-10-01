تراند اليوم : ماليزيا تعاقب 4 سياح بالسجن بتهمة التعري على "الجبل المقدس"

كوالالمبور / المشرق

عوقب أربعة سياح غربيون اعترفوا بارتكاب سلوك فاحش يوم الجمعة 12 يونيو/حزيران بالحبس لمدة ثلاثة أيام و بدفع غرامة مالية، وذلك بتهمة التعري والتقاط صور فوق جبل "مقدس" في ماليزيا.

كما اتخذ قرار بترحيلهم من البلاد بعد قضاء محكوميتهم.

أثار ما فعله السياح، وهم فتاتان من كندا وشاب من بريطانيا وآخر من هولندا، حفيظة الماليزيين الذين اعتبروا أن أفعال هؤلاء السياح أغضبت أرواح جبل كينابالو وتسببت في الزلزال الذي وقع يوم الجمعة الماضي 5 يونيو/حزيران وأودى بحياة 18 شخصا.

أوردت وكالة الأنباء المحلية أن السلطات الماليزية فرضت على السياح غرامة مالية قدرها ما يعادل 1600 دولارا لكل واحد منهم، والحبس في السجن لمدة ثلاثة أيام.

أضافت الوكالة أن القاضي أخذ بعين الاعتبار إعتراف المتهمين بما نسب إليهم مما دفعه لتخفيف الحكم، إلا أنه قال إن أفعالهم هزت البلاد وتسببت في إثارة الغضب العام.

وقد تم ترحيل السياح إلى بلادهم بعد قضائهم فترة الحكم وسداد الغرامة المالية.

تجدر الإشارة إلى أن جبل كينابالو الذي يبلغ ارتفاعه 4095 مترا يعد من أعلى قمم جنوب شرق آسيا ويجذب كثيرين من متسلقي الجبال.