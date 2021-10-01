الاكثر متابعة اليوم - آنجي خوري تورط وائل كفوري بقرفها – صورة

تحاول السورية آنجي خوري لفت الأنظار اليها دائمًا اما بعرض جسدها بعرّي وقلة أخلاق أو بتصريحات معيبة وقلّة شرف.

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هذه المرة حاولت توريط النجم اللبناني وائل_كفوري حين لمّحت بعلاقة قديمة بينهما رغم أن وائل نجم كبير ويلتقط الصور مع الجميع حتى دون أن يعرفهم شخصيًا.

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نشرت صورة جمعتهما سويًا وكتبت بالحرف: (يا الله شو اشتقت لهيديك الايام عنجد هيدا الانسان بحبه من قلبي الله يوفقه بحياته ويسعده)

وبعد ساعات حذفت الصورة مع التعليق لأنها كاذبة ولم توضح حقيقة العلاقة الطبيعية بينهما اي بين معجبة ونجم كبير له وزنه واسمه وشهرته في لبنان والدول العربية والعالمية.

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وائل حياته الشخصية لا يينشرها على السوشيال ميديا، لكنه ابن زحلة ويطمح دائمًا ليجد فتاة مهذبة، مثقفة وابنة بيت واصول.