الاكثر متابعة اليوم - هيفا وهبي بالسلاسل علي ساقيها وسعر حقيبتها الخيالي – صور

تتواجد الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي مؤخرًا كثيرًا على السوشيال ميديا، وتعرض عددًا من الصور الجديدة لها من تنقلاتها بين بلدٍ وآخر أو بين منطقة وأخرى.

كل ثيابها من الماركات العالمية المهمة، ولا تطل بثياب عادية أو رخيصة، بل تبحث عن أهم الموضة دائمًا حتى لو كلّفتها الاف الدولارات.

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ازتدت فستانًا قصيرًا جدًا ونالت صورها عددًا كبيرًا من التعليقات السلبية والايجابية.

ما لفت نظرنا هي الحقيبة الصفراء التي كانت تحملها من ماركة Parada وحين بحثنا عنها وجدنا انها من ازياء ٢٠٢١ ويبلغ سعرها ١٠٥٠$ أي ما يُعادل ١٧ مليون ليرة لبنانية تباهت بها هيفا بحقيبة يد.

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لا نتدخل بحياتها ولا يهمنا من أين جاءت بثروتها، لكنها اكثر نجمة تستعرض على السوشيال ميديا بملابسها ومجوهراتها واطلالاتها الباهظة، ولا تهتم لمشاعر ألناء وطنها ولا لهمومهم اليومية والوضع الاقتصادي الصعب.

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لا تتبرع بفرنك واحدٍ كل ما يهمها جمالها وحضورها الدائم، حتى أنها لم تشارك مثلًا بالتحدي الذي اطلقه رامي_عياش بمساعدة طالب لبناني بتكميل تعليمه في المدارس اللبنانية وبما أن الحملة موجهة لفقراء لبنان لا للأغنيا فإن قيمة رسوم تسجيل الطالب الفقير في المدارس الرسمية لا تتخطى ال ١٠$ وان تكرّموا على الطالب ودخل مدارس خاصة فقيمة التسجيل لا تتعدى ١٠٠٠$ او ١٥٠٠$.

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من حقها أن تعيش حياتها بالطول والعرض لكن بعيدًا عن السوشيال ميديا التي دمّرت صور الكثير من النجوم!