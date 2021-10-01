تراند اليوم : قيامه عثمان الحلقه 1 .. المؤسس عثمان الحلقة 1 مترجم موقع النور قيامة عثمان الحلقة 1 مترجم HD

مشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 1 الأولى مترجم FULL HD 720p موقع النور المؤسس عثمان الحلقة 1 الأولى 1. Bölüm مترجم قيامة عثمان الحلقة 1 مترجم من الجزء الأول، وفي أحداث الحلقة الاولى تنشب معركة حامية بين عثمان ورجاله وقائد القلعة الصليبية ، عقب ذهاب عثمان ورجاله توقيع اتفاق للامن والتجارة معهم، في الوقت الذي يكون هناك أفراد من الفرنجة غير راضين عن ذلك، ورغبتهم بالخروج عن وصاية أمير القبائل الجديد عثمان.

قصة مسلسل قيامة أرطفرل

تدور أحداث المسلسل في القرن 13 الميلادي ويتحدث عن حياة قائد قبيلة قابي الغازي عثمان بن أرطغرل بن شاه من أتراك الاوغوز المسلمين موئسسين الدولة العثمانية ويلعب دورة الممثل التركي “انجين التان دوزباتان”، احداث المسلسل من وحي خيال الكاتب “محمدبوزداع” ولا تمت للواقع بصلة ولكن به الكثير من الوقائع التاريخية الهامة التي تخدم الخط الدرامي في المسلسل، عرضت اولي حلقاته الأربعاء 20/11/2019 على قناة اي تي في التركية وهو من بطولة بوراك أوزجيفيت يجسد دور “عثمان الأول”،عائشة جول جوناي في دور “زهرة خاتون” زوجة ديندار ،راغب سافاش يقوم بدور ” دوندار”،نور الدين سونماز في دور “بامسي”،أصلهان كارلار مالهون تقوم بدور “خاتون” زوجة عثمان،صوفيا بنت التكفور ،إيغول ابنة العم ديندار والمعجبه بعثمان ،بوران من محاربى عثمان ،نظام الدين هو وزير السلطان السلجوقي .

وتترجم حلقات مسلسل عثمان إلى أكثر من 10 لغات، ويتم عرضة في العديد من الدول مثل تركيا، والدول العربية، ورومانيا، واليونان وتعدد الحلقة الأولى من المسلسل من أعلى الحلقات مشاهدة في التاريخ عالميا و بذلك ينضم قيامة ارطغرل إلى قائمة أكثر الأعمال مشاهدة و نجاحا عالميا ومن أهم أحداث الحلقة:

تردد قناة ATV التركية والقنوات الناقلة لمسلسل عثمان

حيث بدأت قناة ATV التركية في عرض أولي الحلقات من قيامة ارطغرل الجزء الرابعونحن هنا من خلال موقعكم المتميز، موقع نجوم مصرية نعرض متابعينا الأعزاء تردد قناة ATV التركية الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل وموقعها علي الأقمار الصناعية.

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب التصويب نايل سات 10796 27500 عمودي 6\5

موقع النور العربي يوقع عقد شراكة مع قناة TRT التركية

نظراً لنسبة المشاهدة العالية التي حققها الجزء الرابع من مسلسل قيامة ارطغرل وتصدره أولي نتائج البحث في مواقع التواصل الإجتماعي ومحركات البحث، فقد أعلنت قناة TRT التركية في وقت سابق عن توقيع عقد شراكة بين القناة وموقع النور العربي، حيث تتم إذاعة الحلقة أول مرة علي القناة، وفي اليوم الثاني يتم إعادة بث الحلقة مترجمة للغة العربية علي موقع النور.

تردد قناة وطن وقناة دعوة الناقلة لحلقات مسلسل عثمان