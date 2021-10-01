تراند اليوم : فحص كوبونات الوكاله .. فحص كابونة الوكالة الدفعة الجديدة 2020

فحص كوبونات الوكاله الأن عبر موقع فحص كوبونات الوكالة الاونروا 2019 فحص كابونة الوكالة بعد صدورها ،وفي الأراضي الفلسطينية تُقدّم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الكثير من الخدمات، كان من بينها ما يُسمّى بالكابونات “موقع الاستعلام عن كابونة الوكالة” هُو الفيصل وهُو الطارحُ للكثير من الأبجديّات المُميزة التي تخُص بدرجة كبيرة اللاجئين الفلسطينيين، وتسري العادة في هذه الدورة على تسليم كمية من المَعونات تتلخّص في “الآرز، والسكر، والحليب المُجفّف، والدقيق، والزيت، وعلب اللحم، والعدس، والحُمّص” وهذه المعونة يتم توزيعها في مراكز مُخصّصة لها موزعة في كل المحافظات في قطاع غزة، والتوزيع كل واحد حسب منطقة سكنه.

الاستعلام عن كابونة الوكالة الجديدة

الاستعلام عن الكابونة يتم من خلال موقع مُخصّص لذلك تتبناه موظفون وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الذين يطرحون هذه الكابونات بشكلٍ مُنتظم كل ثلاثة شهور على مدار العام بواقع أربع كابونات على مدار العام يتم توزيعها على رب الأسرة الذي يأتي بدوره على المكان المخصص للتسليم ليتمكن من الحصول على هذه الكابونة، أو من خلال طرح منوب عنه بشرط إحضار هوية رب الأسرة.

موقع كوبونات الوكالة غزة

في قطاع غزة تنتِشر الكثير من مراكز التوزيع أهمّها مركز توزيع جباليا ومركز توزيع الشاطء، ومركز توزيع الشيخ رضوان، ومركز توزيع الشجاعية، ومركز توزيع القرارة، ومركز توزيع بني سهيلا، ومركز توزيع خانيونس، والقائمة بذلك تطول وتطول في غزة بالتحديد بصفة أنّها المستهدف الأول من الكابونات وطرحها.

رابط الإنتقال المُباشر لموقع الاستعلام عن كابونة الوكالة من هنـــــا

نهاية ما ورد من موقع الاستعلام عن كابونة الوكالة كان بنسقٍ واضح، حيثُ لا نتحمل ما يطرحه هذه الموقع ولكن كنا بمثابة الواضعين له لكم.