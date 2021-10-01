تراند اليوم : قيامة عثمان الحلقة 1 موقع النور HD المؤسس عثمان الحلقة 1 HD مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 1 HD

قيامة عثمان الحلقة 1 موقع النور المؤسس عثمان الحلقة 1 مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 1 ويدور مسلسل عثمان حول الدولة العثمانية وتنقل احوالها من الفقر و الضياع الي القوة و السيطرة العظمي و الصراغات بين الدولة العثمانية و الماغول و التتار و الفرس و الروم و الصليبيين وهذا المسلسل يعتبر من اقوي المسلسلات التاريخية استكمالاً لدور ارطغرل ابو عثمان ويسير علي خطي ابية ليحقق اقوي دولة وانتصارات عظيمة وعن اساطير الدولة العثمانية في ذالك العصر.

وفي الأحداث يصل عثمان الى قلعة تيكفور من أجل توقيع اتفاق الحماية والتجارة لكن الحاكم الصليبي يعاني من خيانة داخلية ومحاولة قتل زوجته، لكن الغازي عثمان ينقذها في اللحظات الاخيرة ويلاحق القتلة ويقتلهم.

علي يشار يحاول افساد الاتفاق بين الكاي وتيكفور وجعل الكفة تميل لصالحه وتحقيق أهدافه التجارية ومصالحه.

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