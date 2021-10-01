تراند اليوم : مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 1 HD مسلسل قيامة عثمان بن ارطغرل الحلقة 1 مدبلج

مسلسل عثمان الحلقة 1 مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 1 مسلسل قيامة عثمان بن ارطغرل الحلقة 1 مدبلج مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 1 الاولي مترجمة موقع نور مسلسل مؤسس عثمان حلقة 1 المؤسس عثمان الحلقة 1 ،وفي الأحداث، ظهر عثمان في أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة الاولى وهو يصنع السيوف برفقة صديق والده قائد المحاربين بامسي، ويقول عثمان لبامسي "نحن فهمنا نار هذا الموقد منذ حرب ملاذكرد التي خاضها جدي الب ارسلان، الحي هو الله، الحق هو الله"."لقد حاربنا دون كلل كي نستطيع أن نسمي هذه الأرض وطناً"."حان الوقت أن تصبح هذه الغرسة شجرة دلب كبيرة، قلوب الكثير من المحاربين والنساء الشجاعات الموجودة تحت تلك الشجرة".

عثمان: ستستعر نار دولة جديدة يا بامسي، ليكن ربي شاهداً علي،أننا لن نسقط راية أبي المباركة أبداً، أنا وأبنائي من أجل نشر هذه الراية في كل العالم، سنحارب بكل قوة.بامسي: يبدوا أن موقد سيدي ارطغرل قد اشتعل منذ زمن طويل.

الأمير الوصي على اراضي الكاي: يا محاربي قبيلة الكاي أنتم كالسيف، الذي احتضن غمده خارجكم الاصالة وداخلكم جمر مشتعل.ويذهب افراد قبيلة الكاي الي القعلة للاتفاق مع الحاكم، لكم مساعد الحاكم يسعى لتخريب ذلك ولأن تكون الاتفاقية موقعة بأسمه وأنه مسيطراً على كل شيئ، وتنشب معركة حامية داخل اسوار القلعة.

ويقول عثمان لهم : أصدقاء الغازي ارطغرل وأبنائه في أمن وأعدائهم في خسارة.القائد الصليبي يوقع الاتفاق مع ديندار ويقول له : من الواضح أن أحدهم داس على قدمك بشكل قوي من أجل عقد الاتفاق.

ثم تنشب معركة أخرى بين عثمان ومقاتليه وقطاع طرق يصاب خلالها عثمان بيده اليمنى ، ويقوم أثناء ذلك بانقاذ فتاتين كان الصليبين يلاحقوهم أيضاً.ويقول عثمان: ستخرج من أحلامنا دولة.

تكون حبيبة عثمان في المسلسل اسمها ايغول تنتظر اللحظة التي يتزوجها بها لكنه يقع بحب فتاة أخرى.

ومن الجدير بالذكر أن الاعلانات الثلاثة لقيامة عثمان شاهدها أكثر من 100 مليون شخص حول العالم. هذه الاحداث ستشاهدونها عبر الفيديو في الاسفل.

ومن أبرزها هذه الايام مسلسل قيامة عثمان ،حيث منذ الاربعاء 20-11-2019 بعرض أولى حلقاته، لتكمل بذلك مسيرة بدأتها في البث منذ 27 عاماً.

وتقدم قناة أي تي في العديد من البرامج من أبرزها ماجي إلين مع الحلو الصعب وإسرا في إيرول،ومن يريد أن يصبح مليونير؟ ،ونهاد هاتيبوغلو يجيب على أسئلتك،و نحو أصدقاء مع نهاد هاتيبوغلو ،ونهاد هاتيبوغلو والقرآن والسنة.

تردد قناة atv التركية على النايل سات 2019 :-

معدل الترميز: 27500

التردد: 10796

القمر الصناعي: Nile Sat – نايل سات

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

اسم القناة على الريسيفر: ATV.

القمر التردد FEC/SR الجودة

تركسات 11628 (H)27500 – 5/6SD

أسترا 12692 (H)27500 – 5/6SD

أسترا 11243 (H)27500 – 5/6SD

وبشكل رسمي قناة اليرموك الفضائية تعلن عن بثها لمسلسل المؤسس عثمان في الأوقات التالية : يبُث : الخميس عند الساعة 8:00 مساءً يُعاد : الجمعة عند الساعة 2:00 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة.ك تردد القناة : 11678 معدل الرمز : 27500 على قمر النايلسات .