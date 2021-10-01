تراند اليوم : المؤسس عثمان الحلقة ١ .. مسلسل المؤسس عثمان الحلقة ١ مترجم للعربية HD

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وفي الأحداث، ظهر عثمان في أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة الاولى وهو يصنع السيوف برفقة صديق والده قائد المحاربين بامسي، ويقول عثمان لبامسي "نحن فهمنا نار هذا الموقد منذ حرب ملاذكرد التي خاضها جدي الب ارسلان، الحي هو الله، الحق هو الله"."لقد حاربنا دون كلل كي نستطيع أن نسمي هذه الأرض وطناً"."حان الوقت أن تصبح هذه الغرسة شجرة دلب كبيرة، قلوب الكثير من المحاربين والنساء الشجاعات الموجودة تحت تلك الشجرة".

عثمان: ستستعر نار دولة جديدة يا بامسي، ليكن ربي شاهداً علي،أننا لن نسقط راية أبي المباركة أبداً، أنا وأبنائي من أجل نشر هذه الراية في كل العالم، سنحارب بكل قوة.بامسي: يبدوا أن موقد سيدي ارطغرل قد اشتعل منذ زمن طويل.

الأمير الوصي على اراضي الكاي: يا محاربي قبيلة الكاي أنتم كالسيف، الذي احتضن غمده خارجكم الاصالة وداخلكم جمر مشتعل.ويذهب افراد قبيلة الكاي الي القعلة للاتفاق مع الحاكم، لكم مساعد الحاكم يسعى لتخريب ذلك ولأن تكون الاتفاقية موقعة بأسمه وأنه مسيطراً على كل شيئ، وتنشب معركة حامية داخل اسوار القلعة.

ويقول عثمان لهم : أصدقاء الغازي ارطغرل وأبنائه في أمن وأعدائهم في خسارة.القائد الصليبي يوقع الاتفاق مع ديندار ويقول له : من الواضح أن أحدهم داس على قدمك بشكل قوي من أجل عقد الاتفاق.

ثم تنشب معركة أخرى بين عثمان ومقاتليه وقطاع طرق يصاب خلالها عثمان بيده اليمنى ، ويقوم أثناء ذلك بانقاذ فتاتين كان الصليبين يلاحقوهم أيضاً.ويقول عثمان: ستخرج من أحلامنا دولة.

تكون حبيبة عثمان في المسلسل اسمها ايغول تنتظر اللحظة التي يتزوجها بها لكنه يقع بحب فتاة أخرى.

ومن الجدير بالذكر أن الاعلانات الثلاثة لقيامة عثمان شاهدها أكثر من 100 مليون شخص حول العالم. هذه الاحداث ستشاهدونها عبر الفيديو في الاسفل.

التجهيزات التي أتمها الممثلون للمسلسل "قيامة عثمان".

تسعة أشهر من التدريب العسكري ، واللاعبين ، والمخيمات لعدة أيام على الجبل. بنى الفريق الملاجئ الخاصة بهم وراقبوا في الليل.

تم تدريب اللاعبين على ركوب الخيل ، باستخدام السيف ، القتال ، الكوريغرافيا من قبل فريق الكوريغرافيا الدولي الذي أنشئ في فيلم Bozdağ لمدة تسعة أشهر.

تلقى اللاعبون في السلسلة ، بمن فيهم عثمان غازي ، بوراك أوزيفيت ، تدريبات عسكرية في المناطق الجبلية والغابات لعدة أيام. وجد اللاعبون ، الذين بنوا ملاجئهم في ظروف طبيعية ، مياههم وأعدوا وجباتهم. ظلوا يراقبون لمدة ساعتين في الليل. في المخيم ، تلقى الفريق تدريبات كوماندوز من قبل ضباط خبراء متقاعدين.

قيامة عثمان جرى بث حلقاتها على مساحة 300 فدان من الأراضي ، وتم بناء مقرات قبيلة الكيي، والقلعة البيزنطية ، والبحيرة الصناعية ومدينة حول مدينة الإمارة التركمانية التي تتكون من مجموعات ضخمة.

تم بناء القلعة والمدينة البيزنطية على مساحة 50 ألف متر مربع. طول الجدران 8 أمتار والأبراج 11 مترا. تم بناء بحيرة اصطناعية بعرض 800 متر وعمق 1.60 متر على مساحة 20 ألف متر مربع وتم بناء مدينة حولها. في المدينة كان مكان السوق ، شاطئ البحر ، الرصيف ، المتاجر والمنازل.

تم استخدام 250 ألف متر من ألواح الحديد و 1000 متر مكعب من الأخشاب و 500 متر مكعب من الستايروفوم و 300 طن من حجر الأردواز و 15 طن من الدهان والأرق.

* المجموعة الفنية 150 شخص. أنتج الآلاف من السيوف والدروع والخناجر والرماح والأسلحة الترسانة والأثاث الفترة ، والمواد اليومية والاكسسوارات. استغرق بناء الديكورات ستة أشهر ، بينما استخدمت المجموعة الفنية مائة وخمسين ألف متر مربع من القماش.

تم شراء 70 حصانًا لهذه السلسلة ، وتم إنشاء مزرعة خيول في هضبة بوزداك للأفلام. باستثناء الخيول في السلسلة ؛ واستخدمت أيضا الأغنام والماعز والعندليب والحواجز والثعابين والفئران والعقارب. الطبيب البيطري هو دائما على مجموعة.

تم خياطة 120 من الأزياء من 50000 متر من القماش البالي شارك 5000 ممثل مشارك في الجزء الأول من تنظيم عثمان. إلى جانب الموظفين الرئيسيين البالغ عددهم 40 شخصًا ، شارك فريق العمل المكون من 150 شخصًا في هذه السلسلة. الجزء الخلفي من الكاميرا يتكون من 400 شخص.

وقام فريق الأزياء بخياطة 120 من الأزياء للاعبين الرئيسيين. تم استخدام زي الأزياء والدروع على مساحة 50 ألف متر من القماش البالي العتيق.

تم إنتاج 103 خيمة مستعملة في هذه السلسلة من قبل فريق مؤلف من 150 شخصًا في تركمانستان في عام واحد يدويًا. كانت الأشجار الصفراء مفضلة للأجزاء الخشبية من الخيام. صُنعت أقمشة الخيام من صوف الماعز والأغنام والمنسوجة يدوياً. تم تجهيز أرضية الخيام بالسجاد والسجاد التركماني.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

يبحث الجمهور العربي الآن عن القنوات التي تعرض مسلسل قيامة عثمان، لذلك سوف نرفق لمتابعي موقع اخبار 24 ساعة جدول يوضح جميع الترددات التي سوف تذيع المسلسل مساء اليوم، حيث يعتبر هذا المسلسل استكمال لمسلسل قيامة أرطغرل التركي، وإن مسلسل مؤسس الدولة العثمانية هو ابن أرطغرل الذي يعرف باسم عثمان والذي سيقوم بتأدية الدور الممثل بوراك أوزجيفيت بطل المسلسل التاريخي التركي.

لقناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز الإستقطاب دعوة النايل سات 10727 27500 عمودي فور شباب النايل سات 11316 27500 أفقي الوطن النايل سات 11012 27500 أفقي الشرق النايل سات 11137 27500 عمودي اليرموك النايل سات 11678 27500 عمودي قطر النايل سات 10971 27500 عمودي TRT TURKSAT 11042 8400 عمودي TRT EUTELSAT 10928 3000 عمودي

وختاما بينا لمتابعينا من خلال الجدول السابق القنوات التي تبث مسلسل قيامة عثمان بعالية، حيث نتمنى لكم قضاء وقت ممتع ان شاء الله.