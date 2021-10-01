تراند اليوم : قيامه عثمان الحلقه 1 HD مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 1 الاولي مترجمة HD مسلسل قيامة عثمان الحلقة 1 موقع النور

في أحداث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 1 الاولي مترجمة استشهد ايبرس ابن الفارس بامسي في المعركة الاولى التي خاضتها الكاي مع الصليبين. وفي قيامة عثمان الحلقة 1 موقع النور ثارت محاربي الكاي للثأر لشهدائهم وعم الحزن في كامل أرجاء القبيلة.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

يبحث الجمهور العربي الآن عن القنوات التي تعرض مسلسل قيامة عثمان، لذلك سوف نرفق لمتابعي موقع اخبار 24 ساعة جدول يوضح جميع الترددات التي سوف تذيع المسلسل مساء اليوم، حيث يعتبر هذا المسلسل استكمال لمسلسل قيامة أرطغرل التركي، وإن مسلسل مؤسس الدولة العثمانية هو ابن أرطغرل الذي يعرف باسم عثمان والذي سيقوم بتأدية الدور الممثل بوراك أوزجيفيت بطل المسلسل التاريخي التركي.

لقناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز الإستقطاب دعوة النايل سات 10727 27500 عمودي فور شباب النايل سات 11316 27500 أفقي الوطن النايل سات 11012 27500 أفقي الشرق النايل سات 11137 27500 عمودي اليرموك النايل سات 11678 27500 عمودي قطر النايل سات 10971 27500 عمودي TRT TURKSAT 11042 8400 عمودي TRT EUTELSAT 10928 3000 عمودي

وختاما بينا لمتابعينا من خلال الجدول السابق القنوات التي تبث مسلسل قيامة عثمان بعالية، حيث نتمنى لكم قضاء وقت ممتع ان شاء الله.