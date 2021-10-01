تراند اليوم : شارابوفا تفاجئ مشجعا تركيا طلب يدها للزواج

موسكو- الخليج 365:

تعد ماريا شارابوفا واحدة من أفضل لاعبات التنس في العقد الأخير وأكثرهن جمالا، ونظرا لأناقتها، تتعرض الحسناء الروسية من حين لآخر لمواقف محرجة وطريفة داخل ملاعب الكرة الصفراء وخارجها.

وتعرضت النجمة الروسية لإحدى هذه المواقف، خلال مشاركتها مؤخرا في إحدى المباريات الاستعراضية في مدينة إسطنبول التركية.

وخلال مباراة جمعت بين شارابوفا واللاعبة التركية تشاغلا بويوك أقتشاي، وعندما كانت النجمة الروسية تستعد لتنفيذ إرسالها، صرخ أحد المشجعين من المدرجات طالبا شارابوفا للزواج، لترد الأخيرة بقولها "ربما!"، ثم قامت بحركة برأسها وكأنها تبدي موافقتها على الطلب، للتملص من الإحراج، وسط ضحكات وتصفيقات الجماهير التي احتشدت على مدرجات الملعب لمشاهدة المواجهة.

وفازت شارابوفا، المتوّجة بخمسة ألقاب في البطولات الكبرى "غراند سلام"، على منافستها التركية، بمجموعتين نظيفيتين، تفاصيلهما (7-6 و6-0).