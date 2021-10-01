تراند اليوم : الفصائل الفلسطينية تدين زيارة وفد البحرين العلنية للاحتلال وتصفها بـتطبيعية مشبوهة

غزة- المنامة / الخليج 365:

دانت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، الزيارة المشبوهة والتطبيع التي يقوم بها وفد من مملكة البحرين إلى دولة الاحتلال.

وعبرت القوى في بيان وصل صحيفة (الخليج 365) عن استهجانها لهذه الزيارة التي تأتي في هذه الظروف التي ينتفض فيها شعبنا الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية وكل أنصار الحرية في العالم في وجه الاحتلال وقرارات الإدارة الأمريكية باستهداف القدس العربية.

وأعربت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية عن رفضها لكافة محاولات التطبيع مع الاحتلال أيا كانت الذريعة.

واعتبرت أن مثل هذه الزيارات تصب لصالح الاحتلال واستمراره وتدعم سياساته العدوانية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.

قالت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي إن وفدا بحرينيا يضم 24 شخصا من جمعية "هذه هي البحرين" يزور إسرائيل وبشكل علني للمرة الأولى.

وبحسب تقرير أعدته القناة فإن الزيارة التي تستمر أربعة أيام ليست سياسية وإنما تحقيقا لرسالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة حول التسامح والتعايش والحوار بين الديانات المختلفة.

وقد تجول أعضاء الوفد السبت في البلدة القديمة في القدس المحتلة برفقة مراسل القناة الذي أجرى مقابلات مع عدد من أعضاء الوفد. من جهته قال فضل الجمري أحد أعضاء الوفد البحريني الزائر لإسرائيل من جمعية "هذه هي البحرين" إن ملك البحرين حمّله رسالة سلام لجميع أنحاء العالم، وأضاف الجمري خلال لقائه مع معد التقرير أن الشيعة لا يحملون أي عداء لأي ديانة أو مذهب على حد تعبيره. وتأتي الزيارة في الوقت الذي تتواصل فيه حالة الغضب الشعبي العربي والفلسطيني ضد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنقل السفارة الأميركية إلى القدس واعتبار المدينة عاصمة لإسرائيل. وكانت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية قد نقلت في سبتمبر/أيلول الماضي أن ملك البحرين شجب المقاطعة العربية لإسرائيل، في حديث نقله عنه الحاخام أفرهام كوبر رئيس مركز شمعون روزنتال في مدينة لوس أنجلوس الأميركية. وقال الحاخام كوبر إن ملك البحرين أبلغه أن لمواطني بلاده الحرية في زيارة إسرائيل، رغم أن الدولتين لا تربطهما علاقات دبلوماسية. كما قالت صحيفة تايمز البريطانية إن دولا خليجية اتخذت الخطوات الأولى تجاه الاعتراف بإسرائيل، وذلك بدعوة أطلقها ملك البحرين لإنهاء المقاطعة العربية لإسرائيل. وأوضحت أن أول ظهور لرفض ملك البحرين المقاطعة العربية لإسرائيل كان خلال اجتماع بالعاصمة المنامة مع حاخامين أميركيين من مركز سايمون ويسنثال في فبراير/شباط الماضي.

وحيت القوى جماهير شعبنا الفلسطيني في القدس التي منعت الوفد التطبيعي من الوصول إلى المسجد الأقصى الشريف. وطالبت مملكة البحرين وكافة الدول العربية والإسلامية بمنع مثل هذه الزيارات المشبوهة تحت عنوان التسامح الديني ومحاسبة القائمين بها شعبيا ورسميا.

بدوره، رفض الحراك الشبابي دخول الوفد البحريني إلى قطاع غزة، وأعلن أنه سينظم وقفة احتجاج غدا صباحاً أمام معبر بيت حانون، احتجاجا على دخول هذا الوفد.