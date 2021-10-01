تراند اليوم : فيديو: اعلامي خليجي يعلق بشكل جرئ وصريح حول قضية الاعلامية علا الفارس

الرياض/الخليج 365/ اعلامي خليجي يعلق بعد إيقاف المذيعة الأردنية علا الفارس على خلفية تغريده نشرتها على موقع تويتر حول قرار ترامب نقل السفارة الأمريكية للقدس، بدعوى إسأتها للشعب السعودي.

وكتبت علا الفارس في تغريدتها: “ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة إسرائيل عبثا، فبعد زيارته لنا تأكد أن العرب سيدينون الاعتراف الليلة ويغنون غدا هلا بالخميس″.

وبحسب ما نقلت جريدة “الرياض” عن مصادر أن سبب الإيقاف هو ما تضمنته التغريده من “إهانة للشعوب العربية”.

وأثارت تغريده المذيعة الأردنية غضبا واسعا في أوساط نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي. وطالب عدد كبير منهم بالتحقيق مع الفارس بدعوى التجاوز الوارد في التغريدة.