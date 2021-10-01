تراند اليوم : اليهودي "بن تسيون" من المدينة المنورة إلى قم الإيرانية!

طهران- الخليج 365

أصدرت وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية بيانا توضح فيه هوية "جاسوس زار مدينة قم" وانتشرت صورته في مواقع الإنترنت الإيرانية، حسب ما أفاد مراسل RT في إيران.

وأوضحت الوزارة في البيان أن الصورة التي انتشرت تحت عنوان "جاسوس في مدينة قم" تعود لسائح روسي زار إيران مطلع العام الجاري، مضيفة أن اسم السائح بن تسيون تشودونستكي، وحصل على تأشيرة دخول في مطار طهران.

وأشارت الوزارة إلى أن تشودونستكي كان ينوي البقاء في إيران لمدة شهر لكنه غادر الأراضي الإيرانية بعد يومين فقط من وصوله.

وأكدت الوزارة أنه خضع لمراقبتها طيلة وجوده في إيران.

ولاقى بن تسيون تشودونستكي، شهرة بعد أن نشر صورا في موقع "إنستغرام" تظهره متجولا في الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة في السعودية.

وكان بن تسيون أكد خلال حديثه في برنامج قصارى القول على قناة RT أنه زار عددا من الدول العربية والإسلامية، موضحا أنه دخل إلى مساجد في إيران والأردن ولبنان.

وأوضح حينها أن دخوله إلى إيران كان باستخدام جواز روسي نظرا إلى العلاقات الجيدة بين موسكو وطهران، حسب تعبيره.