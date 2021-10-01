تراند اليوم : علا الفارس ترد على زملائها... هذا ما قالته لهم ؟

وكالات/الخليج 365/

نشرت الإعلامية علا الفارس، عبر حسابها على "إنستغرام"، صورة لها أرفقتها بتعليق أثار الجدل في أوساط المتابعين.

فقد بدت في الصورة بكامل تألقها وإشراقها، وعلقت عليها: "متابعيني الأعزاء.. شكراً بحجم السماء للأوفياء والنبلاء. و الأهم العقلاء". وحازت أكثر من 49 ألف إعجاب.

وأضافت: "أخبروا بعض "الزملاء" الذين ينتظرون سقوطنا أننا سنطيلُ الوقوف والبقاء".

كذلك نشرت المذيعة الأردنية صورة أخرى لها وكتبت: "لا تتوقف عن الحلم. لا تتوقف عن الثقة بذاتك، لا تستسلم، لا تتوقف عن المحاولة. لا تتوقف عن التعلّم. إنطلق".

وجاء ذلك على إثر انتشار خبر وقفها عن العمل في mbc. إلا أن مصادر كشفت في وقت سابق لـ"لها" أن الفارس لم تتبلغ أي قرار بإيقافها.

وكانت صحيفة "الرياض" أشارت إلى أن المجموعة قررت إيقاف المذيعة الأردنية على خلفية تغريدة نشرتها بشأن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة.