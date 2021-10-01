تراند اليوم : عارضة أزياء بلجيكية تتعرى أمام الأهرامات المصرية مستذكرة "كليو بترا"

القاهرة- الخليج 365:

أقرت وزارة الآثار المصرية بصحة ما تداولته تقارير صحفية، حول واقعة تصوير عارضة أزياء بلجيكية نفسها عارية أمام معبد الكرنك (جنوب)، والأهرامات غرب القاهرة، وذلك عقب حملة من الانتقادات الدولية والعربية لهذه العارضة التي التقطت الصور عارية أمام أهرام الجيزة أيضا.

ونشرت ماريسا بابين الصور على صفحتها بفيسبوك وكذلك في موقعها الالكتروني تحت عنوان بحثا عن مصر القديمة، مؤكدة انها تسعى لتصوير حملة دعائية مستوحاة من كليوباترا ومن مصر القديمة، لينتهي بها الأمر في السجن المصري، لليلة واحدة على الأقل هي والمصوّر الذي رافقها الأسترالي جيسي ووكر.

وقال أيمن العشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار، إن الصور العارية المنتشرة لعارضة الأزياء البلجيكية ماريسا بابين، في عدد من المواقع في منطقة الهرم الأثرية، ومعبد الكرنك بالأقصر، هي صور قديمة ترجع لشهر أبريل / نيسان الماضي.

سافرت ماريسا بابين إلى مصر للمشاركة في جلسة تصوير سرّية من دون إذن السلطات المصرية. لكنّ عارضة الأزياء التي تصوّرت عارية في أكثر من 50 بلداً، شعرت بأنّ الأمور في مصر لن تكون كالمعتاد ولن تمّر الجلسة التصويرية مرور الكرام، وخصوصاً أنّ الأهرام المصرية تظهر في خلفية الصورة.