تراند اليوم : فيديو: مراسلة لبنانية تدافع عن مُتظاهر هاجمه رجال الأمن أمام السفارة الأمريكية في بيروت

بيروت/الخليج 365/

دخلت مراسلة تلفزيونية لبنانية على الهواء مباشرة لنجدة متظاهر تعرض للضرب المبرح من عناصر الأمن اللبناني خلال قمع تظاهرة أمام السفارة الأمريكية في بيروت، الأحد، احتجاجا على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وألقت قوات الأمن اللبنانية قنابل مسيلة للدموع لتفريق المحتجين الذين كان أغلبهم يرشقها بالحجارة ويلوح بأعلام فلسطينية بالقرب من مجمع السفارات في العاصمة اللبنانية بيروت.

وردد المتظاهرون هتافات للتنديد بالقرار الأمريكي، كما صنعت مجموعة منهم دمية على شكل ترامب وأضرموا فيها النيران، وقالت وسائل إعلام محلية إن بعضهم حاول اقتحام مجمع السفارات عبر تسلق الأسلاك الشائكة المحيطة به.