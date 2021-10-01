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تراند اليوم : تردد قناة scc السعوديه الجديد 2022

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يحرص الجميع على الدراية بالأخبار لحظة بلحظة كي يتابع ما يجري في هذه الدنيا التي حوله ,فنرى الكثير من الناس من يريد مواكبة الأخبار حول العالم، بحيث لا يكون بمعزل عنه، حيث هناك المسلسلات والأخبار السياسية الساخنة والتطور العالمي، فنظرا من الحكومة فقد وفرت عدة إذاعات ومحطات التلفزة المختلفة لنقل تلك الأحداث الدائرة في العالم العربي والأوروبي، فأوجدت قناة scc السعودية والتي لاقت جمهور كبير وضخم يتابعها على التلفاز، فالجميع يريد الإطلاع على مجريات الاحداث المحلية والعالمية.

حيث تعتبر قناة س سي سي السعودية أحد أشهر القنوات التي يتابعها الملايين من عشاق الساحة المستديرة، بينما تعتبر هذه القناة من القنوات التي تعرض كافة المباريات المحلية السعودية والدولية مثل الدري الأسباي ومباريات كأس العالم، كما أن هذه القناة تقدم العديد من البرامج الرياضية التي تهدف الي تحليل المباريات القائمة، وتسرد لكم جداول المباريات، ومن المتوقع أن تعرض هذه القناة كافة مباريات كأس العالم لهذا العام المقام في روسيا، وفي هذا المقال سنضع بين أيديكم جدول يوضح لكم تردد قناة stc السعوديه الجديد 2022.

احدث تردد قناة scc السعوديه الجديد 2022

في هذه الفقرة سنقدم لكم جدول يوضح أحدث تردد قناة scc السعوديه الجديد 2022، وهي أخر وأحدث الترددات التي تم طرحها من قبل إدارة القناة، فكل ما عليكم هو إعادة توجيه جهاز الإستقبال الخاص بكم بالتردد الجديد.

القمرالصناعي التردد الاستقطاب معدل الرمز التصحيح القناة
نايل سات 12523 12149 أفقي 27500 5/6 القنوات الرياضية من 1-6 بنظام HD
عرب سات 11967 عمودي 30000 5/6 القنوات الرياضية من 1-6 بنظام SD
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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