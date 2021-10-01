تراند اليوم : التردد الجديد لقنوات اون تايم سبورت 2022 على نايل سات

التردد الجديد لقنوات اون تايم سبورت 2022 على نايل سات، هناك عدد كبير من القنوات المنتشرة والتي تقدم العديد من المسلسلات والبرامج المختلفة والمختلفة، حيث يحتوي القمر الصناعي على عدد كبير من القنوات التلفزيونية التي تبحث في جميع أنحاء العالم، وهذا يرجع ذلك إلى كثرة الترددات التي يمكنك من خلالها التحكم في القناة واستقطابها وقوتها، فضلًا عن ظهور العديد من القنوات التي تختلف بين القنوات الرياضية وغيرها.

قنوات اون تايم سبورت 2022

تم تغيير قناة Ontime Sport 2022 عبر النايل سات وعرب ساتين في الساعات الماضية، بحسب إعلان إدارة القناة عن إطلاق تردد جديد لها على جميع الأقمار الصناعية، وبدأ ذلك في الأول من يوليو الجاري ومن هنا تردد قناة Ontime Sport الجديد. تصدرت القناة عناوين مواقع التواصل على شبكات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث في ظل رغبة العديد من مشتركي القناة في تنزيل ترددها الجديد والاستمتاع بأفضل البرامج الأصلية التي تعرضها على شاشات التليفزيون:

احمد الشوبي.

سيف زاخر.

مدحت شلبي.

ابراهيم فايق.

ابراهيم عبد الجواد.

تامر صقر.

شيماء صابر.

التردد الجديد لقنوات اون تايم سبورت 2022 على نايل سات

كما يمكن لعشاق ومشتركي القناتين الأولى والثانية On Time Super مشاهدة المباريات حصريًا من خلال ضبط أجهزة التلفزيون على الترددات التالية:

تردد قناة أون تايم سبورت 1:

القمر: نايل سات الجودة: SD تردد القناة: 10853. الاستقطاب: أفقي H. معدل الترميز: 27500. نسبة تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أون تايم سبورت 2:

القمر: نايل سات. الجودة: SD التردد: 11449. معامل تصحيح الخطأ: 6/5. معدل الترميز: 27500. الاستقطاب: أفقي.

برامج أون تايم سبورت 2022

كما ذكرنا سابقًا تقدم القناة لمشتركيها العديد من البرامج المختلفة والمميزة دون أي تشفير أو تداخل، ومن أهم البرامج التي تقدمها ما يلي:

برنامج استاد الابطال.

برنامج 60 دقيقة.

ملعب اون تايم.

برنامج استاد مصر.

البرنامج المسائي في موعده.

برنامج لجمهور ثالث.

كيفية استقطاب تردد قناة اون تايم سبورت الجديد

هناك من يرغب في التعرف على طريقة استقطاب تردد قناة اون تايم سبورت بعد أن قدمنا ​​لكم تردد القناة، وبالتالي يمكنكم القيام بذلك باتباع الخطوات التالية: