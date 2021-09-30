الاكثر متابعة اليوم - منى فاروق: اللي بيقولي اتحجبي هيصرف عليا؟

مرت الممثلة المصرية الشابة منى فاروق، بأزمة كبيرة، بعدما انتشرت لها مقاطع فيديو اباحية منذ عامين برفقة المخرج خالد_يوسف.

منى فاروق تعيش حالة نفسية سيئة، بعد خروجها من السجن وبراءتها من تهمة الترويج لمقاطع جنسية فاضحة، ظهرت فيها برفقة المخرج خالد يوسف، وزميلتها شيما الحاج.

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وجه البعض اقتراحات لمنى بأن ترتدي الحجاب، فردت بقوة قائلة: (اللي بيقولي اتحجبي وأقعدي في البيت طب هتصرف عليا؟!).

تابعت: (أنا مكنتش بجري ولا الشهرة، أنا كنت ممثلة ومعروفة، والتمثيل ده شغلي اللي بعيش منه، لو مشتغلتش؛ مش هلاقي آكل، أنا شخص مسؤول جدًا في حياتي، انهارده مبقاش بيدخلي دخل، أنا حاولت أشتغل في مكان تاني، ومنفعش، عشان أنا معروفة، والناس سابت الشغل، وفضلت تتصور معايا).

اضافت: (نفسي الناس تسيبني أرجع أشتغل، نفسي أبقى حاجة، ومعنديش حد يكون مسؤول عني، كنت بقدم شغل كويس وبذاكر كويس، ومش عايزه أصْعَب على حد، أنا حاليًا معنديش مصدر رزق أو دخل).

اختتمت حديثها: (أنا رجعت من دبي؛ عشان عايزة أعيش في بلدي، ماليش غير بلدي، أنا نفسي أعيش وأموت هنا مع أبويا، حسيت بغربة وبوحدة وأنا هناك، علاقتي بالناس هناك سطحية، وعرفتهم عشان الشغل، بس أنا كان حلمي هنا، في مصر، اللي يقولي اتحجبي واقعدي في البيت؛ طب أنت هتصرف عليا؟).