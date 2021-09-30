تراند اليوم : وصفات لتبييض الأسنان

لقد أصبح تبييض الأسنان في هذا الأيام حاجة عصريّة ملحّة وضرورية لكلّ امرأة، لذا للحصول على أسنان جميلة، برّاقة ولامعة تميّزك عن غيرك من النساء، تقدّم لك عائلتي وصفات طبيعية منزلية لتبييض أسنانك والحصول على ابتسامة ساحرة في هذا المقال:

اختاري طريقة تبييض الأسنان المناسبة

بيكربونات الصوديوم: لقد أثبتت فعالية بيكربونات الصوديوم في مجال تبييض الأسنان إذ يمنع هذا الأخير تكدّس اللويحات على الأسنان ويمنحها بياضًا مشرقًا لذلك:

* قومي بوضع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم مع الماء وامزجي الخليط حتى يصبح عجينة ثم ضعي هذا المزيج على فرشاة أسنانك وقومي بتفريشها جيّدًا.

* يمكنك أيضًا رش القليل من بيكربونات الصوديوم على فرشاة أسنانك المبلّلة وتفريش أسنانك بها.

معجون الفراولة لتبييض الأسنان: تعدّ الفراولة من أهمّ المبيّضات الطبيعية للأسنان إذ تحتوي على حامض الماليك والذي يلعب دورًا فعالًا جدًّا في إزالة البقع والتصبّغات الداكنة عن الأسنان وبقايا القهوة والشاي. ولتحضير معجون الفراولة:

* قومي بهرس ثمرة او ثمرتين منها وضيفي لها ملعقة من بيكربونات الصوديوم وملعقة من الماء ليصبح المزيج على شكل معجون.* ضعي المعجون على الفرشاة وقومي بتفريش أسنانك به جيدًا يوميًا لمدّة 3 دقائق على الأقلّ وستبدأين بالتماس النتائج.

خل التفاح: لخلّ التفاح فعالية في تبييض الأسنان طبيعيًا إذ يحارب اصفرار هذه الأخيرة وتكدّس الأطعمة عليها.

* أخلطي القليل من خلّ التفاح مع ملعقة من بيكربونات الصوديوم حتّى يتكوّن لديك معجون وافركي به أسنانك مرتين في اليوم على الأقلّ للتوصّل إلى النتائج المرجوّة.

زيت جوز الهند: لزيت جوز الهند قدرة على تعقيم الفم وإزالة كلّ البكتيريا والميكروبات منه كما وعلى تبييض الأسنان طبيعيًا وبشكل سريع.

لذا قومي بالمضمضة بملعقة من زيت جوز الهند يوميًا ثم أفركي أسنانك بفرشاة ومعجون أسنان بطريقة طبيعية بشكل دوري وسوف تتفاجأين بالنتائج!