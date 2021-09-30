تراند اليوم : سيدة تخسر 70 كيلو غرام من وزنها خلال اشهر بهذه الطريقة

انقرة/ الخليج 365

تمكنت سيدة تركية تبلغ من العمر 37 عاماً من خسارة أكثر من نصف وزنها، خلال 11 شهرا، بفضل عزيمتها وإصرارها الكبيرين نحو التخلص من وزنها البالغ 132 كيلو غرام.

وكانت السيدة هوليا إكينيل، وهي أم لثلاثة أبناء تعاني من مشاكل نفسية بسبب وزنها الزائد، لتقرر بعد ذالك للتخلص منه.

وفي التفاصيل، حيث قررت إكينيل الإستعانة بـ إخصائي تغذية بناء على نصيحة ابنتها، والذي قام بإعداد برنامج خاص من التمارين الرياضية والغذاء.

وبعد المواظبة على البرنامج على مدار 11 شهرا كان للحجر الصحي نصيبه منه، تمكنت السيدة من خسارة 70 كيلوغراما، في جو من الإرادة والإصرار على خسارة الوزن.

وأشارت اكينيل الى أن الكثيرين من حولها باتوا لا يتعرفون عليها نتيجة التغيير الكبير في شكلها، حيث يسألونها عن اسمها عندما تلقي التحية عليهم.

ومن ناحيته، أشاد أخصائي التغذية بإصرار السيدة والمواظبة على البرنامج، ليصبح وزنها في الوقت الحالي 62 كيلوغرام.