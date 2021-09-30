تراند اليوم : سعودي يستعين بالشرطة والهلال الاحمر والدفاع المدني لايقاظ والدته من النوم

الرياض – مشرق نيوز -

دقائق عصيبة عاشها مواطن سعودي الثلاثاء الماضي كان فيها بين الخوف والرجاء ولسانه يلهج بالدعاء لوالدته بطول العمر، حين حاول كسر باب الغرفة التي تقطنها والدته في منزلها في إحدى قرى الأحساء بعدما أمضى هو وشقيقته التي استنجدت به وقتاً طويلاً يطرقان ذلك الباب دونما استجابة من والدته "الثمانينية".

واضطر المواطن السعودي من شدة خوفه على والدته للاستعانة بالشرطة التي دعته الى الاتصال بالدفاع المدني والهلال الأحمر.

ورغم حضور الشرطة والدفاع المدني والهلال الأحمر على وجه السرعة إلا أن محاولات فتح الباب لم تتم، ما اضطره للاستعانة بنجار متمرس في فتح الأبواب ، وبعد دقائق نجح النجّار في فتح الباب.

ووسط تجمهر اهالي المنطقة اندفع الابن صوب أمه التي ما أن شعرت بمس يده حتى استيقظت من نومها وهي ترى ابنها وابنتها قد أجهشا في البكاء طويلاً من فرط فرحتهما بسلامة أمهما، أما الأم فلم تعرف ما الذي حدث خلال الساعة إلا أنها كانت تغط في نوم عميق، وبعد يقظتها استغربت من أصوات الناس وتكبيرهم في الخارج وراحت تسأل ابنها عن السبب، فحمدت الله سبحانه وتعالى.

الابن البار أخبر رجال الأمن أن أمه تعاني من مرض في الأذن الوسطى في إحدى أذنيها ما أثقل سمعها، في وقت كانت تنام على الأذن السليمة لذلك لم تتمكن معه سماع أصوات طرق الباب بالمطارق ومحاولة كسره لمرات عديدة.