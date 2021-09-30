تراند اليوم : غوغل تكشف أبرز ما بحث عنه العرب بعام 2012

وكالات / مشرق نيوز

كشفت شركة غوغل، مالكة أكبر محركات البحث العالمية على الانترنت، عن أبرز ما تم البحث عنه من قبل المستخدمين في الدول العربية لعام 2012، بعد أن وصل عدد عمليات البحث إلى 1.2 تريليون عملية باستخدام 146 لغة مختلفة حول العالم.

وقسم تقرير الشركة أبرز الأمور التي تم البحث عنها وفقا للدولة وللموضوع، ففي المملكة العربية السعودية، احتلت كل من نتائج الطلاب والتأمينات بالإضافة إلى مسابقة "عرب أيدول" قائمة أكثر المواضيع التي تم البحث عنها، في الوقت الذي جاء فيه كل من فيليكس بومجارتنر وشما حمدان وبلقيس أحمد فتحي قائمة أكثر الأشخاص الذين تم البحث عنهم خلال العام 2012.

أما في مصر فحل كل من موضوع أحداث بورسعيد واللجنة العليا للانتخابات بالإضافة إلى تنسيق الجامعات 2012 قائمة الأكثر بحثا على التوالي، في حين جاء توفيق عكاشة و خيرت الشاطر والبابا شنودة الثالث بقائمة أبرز ثلاث شخصيات تم البحث عنها.

وفي الإمارات العربية المتحدة، أحتل كل من أغنية "غانغنام ستايل" و "أي باد 3" بالإضافة إلى للألعاب الأولمبية قائمة أبرز المواضيع التي تم البحث عنها، في الوقت الذي احتلت شخصيات مثل ويتني هيوستن وشما حمدان بالإضافة إلى كاتي ميدلتون قائمة أبرز الشخصيات.

وعلى الصعيد العالمي بين التقرير أن كل من المغنية ويتني هيوستن وأغنية "غانغنام ستايل" بالإضافة إلى الإعصار ساندي تصدر قائمة أبرز المواضيع التي تم البحث عنها على التوالي للعام 2012، في الوقت الذي تصدرت فيه المغنية ويتني هيوستن أيضا قائمة الشخصيات التي تم البحث عنها خلال العام 2012 تلاها كل من كايت ميدلتون وأماندا تود على التوالي.