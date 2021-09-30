تراند اليوم : اختراع صيني للنجاة من نهاية العالم غدا

شنغهاي – مشرق نيوز – وكالات -

قرر أحد المخترعين بالصين (45 عاما) أن يواجه "نهاية العالم" المتوقعة غداً الجمعة 21/12/2012 باختراعه حاويات ضخمة تشبه في تصميمها الكرة الأرضية، وهي مصممة للتغلب على أعتى أنواع الزلازل والأمواج العالية الناجمة عنها، والتي قد يصل ارتفاعها إلى 1000 متر.

وزوّد الصيني "ليو كيوان" الحاويات الكروية بأنابيب الأوكسجين، والأسرّة المريحة، فضلاً عن مجموعة من ذخائر الأطعمة والمشروبات.

وتسع الحاويات ثلاثين فرداً يمكنهم البقاء سالمين بداخلها لمدة شهرين متتاليين، علماً أنها عازلة تماماً لدرجات الحرارة ودرجات الضغط العالي. وقد تكلفت الحاوية الواحدة نحو 30 ألف يورو لإنجازها.