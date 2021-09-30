تراند اليوم : غزة خالية من "انفلونزا الخنازير"

غزة خالية من "انفلونزا الخنازير"

غزة / الخليج 365

أكدت وزارة الصحة في حكومة غزة أن قطاع غزة خال تماماً من فيروس "H1N1" المعروف بـ"أنفلونزا الخنازير".

وقال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في تصريح صحفي السبت :" مستشفيات القطاع والعيادات الصحية لم تُسجل حتى اللحظة أي إصابة بفيروس" أنفلونزا الخنازير".

وشدد القدرة، أنه وزارة الصحة واللجان المختصة والتوعوية تتابع عن كثب هذا المرض، وتقوم بحملة توعية تشمل كافة المناطق في القطاع حول المرض وطرق التعرض له والإصابة به، خاصة بعد تسجيل حالات وفاة في مدن الضفة المحتلة.

ولفت إلى أن وزارته تعمل على مدار الساعة، لمراقبة الوضع الصحي لأهالي غزة.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في رام الله أمس الجمعة عن وفاة مواطن واكتشاف 17 إصابة بمرض "H1N1" المعروف بـ"أنفلونزا الخنازير" في محافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة, ليرتفع عدد الوفيات إلى 4 حالات وعشرات الإصابات منذ بداية فصل الشتاء .

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