تراند اليوم : الأمريكية أوليفيا كالبو تتوج بلقب ملكة جمال الكون

نيويورك – مشرق نيوز -

توجت الأمريكية أوليفيا كالبو، في لاس فيغاس أمس الأربعاء ، ملكة لجمال الكون لتصبح ثامن أمريكية تفوز باللقب في تاريخ المسابقة التي تتنافس فيها ملكات الجمال حول العالم والذي بدأ قبل 60 عامًا.

واللجنة المؤلفة من عشرة محكمين اختاروا كالبو التي تبلغ من العمر 20 عاما من بين 89 متسابقة يمثلن دولا من مختلف ارجاء العالم. وهذه هي المرة الأولى التي تفوز فيها ملكة جمال أمريكا باللقب منذ 1997، أي منذ نحو 15 عاما.

وحلت ملكة جمال الفلبين جانين توجونون (23 عامًا) بلقب الوصيفة في حين جاءت ملكة جمال فنزويلا ايرين صوفيا ايسر كيونترو في المركز الثالث بعدما اجابت المتنافسات الخمس الاوائل على اسئلة مقتضبة وجهت إليهن من لجنة التحكيم.

وسلمت ملكة جمال الكون للعام الماضي الانجولية ليلى لوبير التاج الى كالبو لتجلس على عرش ملكة جمال الكون .

وادارة مسابقة ملكة الجمال تشترط على المتسابقات أن تتراوح أعمارهن من 18 إلى 27 عاما وألا يكن متزوجات وألا يكن قد أنجبن.