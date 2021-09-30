تراند اليوم : رجل يحصل على تعويض 120 ألف دولار من زوجته لانجابها له طفلة شديدة القبح

شنغهاي – مشرق نيوز -

في قضية غريبة من نوعها واجهتها محكمة "شانغهاى" الصينية بعد أن طالب زوج بتعويض مادى من زوجته التى أنجبت له فتاة قبيحة جداً بشكل لا يصدق، حيث يصعب تصديق أن هاذين الأبوين جميلى الخلقة إلى حد كبير أنجباها، "واللهم ما لا اعتراض على خلقة الخالق ".

وقال موقع "ويرد تشاينا نيوز" إن القصة بدأت عندما تقدم الصينى " جيان فنغ " بطلب يد زوجته الجميلة التى تعيش مع أسرتها شمال الصين بسبب إعجابه بجمالها وقوامها الرشيق.

وبدأت الخلافات فوراً بعد أن وضعت هذه الزوجة فتاة شديدة القبح لا تشبه والديها فى شىء لدرجة أنه أتهمها بالخيانة إلا أنها أكدت له أن أبنتها تشبهها تماماً وهى صغيرة أو بمعنى أصح قبل خضوعها لـ23 عملية تجميل بتكلفة تخطت الـ62 ألف دولار.

فأصيب " فنغ " بصدمة وخيبة الأمل وقرر على الفور مقاضاة زوجته التى خدعته وظن طوال هذه المدة أنها جميلة من الأصل.

و تعاطف قاضى المحكمة وهيئة التحكيم معه حيث أصدروا قرارهم بالإجماع بدفع الزوجة تعويضاً قدرة 120 ألف دولار عقابا لها على كذبها وتدليسها للوقائع.