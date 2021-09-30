تراند اليوم : فندق بلجيكي على شكل الجهاز الهضمي للانسان

بروكسل - مشرق نيوز -

للبحث عن التميز والتغيير بامكانك عند زيارة بروكسل أن تختار فندقا مختلفا ومتميزا عن باقي الفنادق الفخمة في أوروبا حيث يتميز فندق " كاسنز " بأنه على شكل الجهاز الهضمي للانسان من الخارد والأمعاء والقنوات المرارية من الداخل .



وفندق " كاسنز " يقع على جزيرة صغيرة بين أنتويرب وغنت فى فلاندرز في بلجيكا وصمم الفندق الغريب الطبيب " ليشوت جوب " و " جيرت فول " لجذب السائحون للفندق بسبب اختلافه عن جميع الفنادق الأخرى وربما في العالم كله.

ويحتوي الفندق على أسرة مزدوجة وحمامات وتدفئة مركزية والإقامة بالفندق ليست باهظة حيث تتكلف الليلة 155 دولاراً ، ويتمتع النزلاء بخدمات 3 نجوم، بالإضافة إلى مشاهدة العديد من الأعمال الفنية الرائعة التي توجد داخله وجمال المنطقة المحيطة به.

كما أن يمكن للسائحين أن يتمتع بهدوء شديد حيث أن المكان محاط بالطبيعة، فيمكنهم مشاهدة البجع والضفادع والاستمتاع بمشاهدة النجوم ليلاً

ويستقبل المكان أكثر من 20 ألف سائح سنوياً والعديد منهم يختار الإقامة بالفندق