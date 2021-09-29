تراند اليوم : ممثل "وسيم" بالكويت يتهم شابين بمعاكسته!

وكالات - مشرق نيوز -

يحقق رجال الأمن في مخفر السالمية مع شابين مواطن وسوري في قضية تحرش وسب وقذف، بعد أن اتهمهما ممثل معروف بنعومة ملامحه وأدواره، بإقدامهما على مضايقته ومعاكسته، قبل ان يدعواه الى مرافقتهما الى شقتهما، وعندما نهرهما وطلب اليهما الانصراف، كالا له وابلاً من الشتائم والألفاظ البذيئة والاهانات، قبل ان ينطلقا متواريين!

وبحسب صحيفة "الرأي" الكويتية فإن الممثل الذي تعرض لمضايقة العابثين بينما كان يقود سيارته في شارع البلاجات، التقط أرقام سيارتهما، وسارع الى امنيي مخفر السالمية، وابلغهم بالواقعة، فسجلوا قضية، واحالوها على رجال المباحث الذين استعلموا عن السيارة فتبين أنها باسم مواطن شاب، وباستدعائه للتحقيق أنكر علاقته بالواقعة، ونفى الاتهامات جملة وتفصيلاً، وارشد الى رفيقه الذي ظهر انه يحمل الجنسية السورية، وباستدعائه أنكر بدوره الواقعة برمتها، فأحيلت القضية الى الجهة المختصة للفصل بين الحقيقة والادعاء».