الارشيف / منوعات

تراند اليوم : امرأة باكستانية تنجب 5 توائم لمنع زوجها من التعدد

0 نشر
0 تبليغ

وكالات - مشرق نيوز -

رزقت امرأة باكستانية بخمسة توائم بعد خمس سنوات من الزواج، بحسب تقرير صحفي نشرته صحيفة "الرياض" .

 وقالت الصحيفة إن ذوي الزوج كانوا يمارسون عليه ضغوطاً للزواج من أخرى قادرة على إنجاب أطفال له. وبالفعل رضخ الزوج للضغوط وأبدى استعداداً للزواج مجدداً.

 من جهتها، قالت الزوجة إن الله استجاب لدعائها ورزقها بخمسة توائم (أربعة ذكور وأنثى) دفعة واحدة وعوضها عن سنوات زواجها الخمس بخمسة أطفال.

 تجدر الإشارة إلي أن الزوج عدل عن فكرة الزواج الثاني، بعد إنجاب زوجته الصابرة للتوائم وقال إنه مهتم الآن بتوفير لقمة العيش للصغار وأمهم.

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا