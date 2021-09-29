تراند اليوم : امرأة باكستانية تنجب 5 توائم لمنع زوجها من التعدد

وكالات - مشرق نيوز -

رزقت امرأة باكستانية بخمسة توائم بعد خمس سنوات من الزواج، بحسب تقرير صحفي نشرته صحيفة "الرياض" السعودية.

وقالت الصحيفة إن ذوي الزوج كانوا يمارسون عليه ضغوطاً للزواج من أخرى قادرة على إنجاب أطفال له. وبالفعل رضخ الزوج للضغوط وأبدى استعداداً للزواج مجدداً.

من جهتها، قالت الزوجة إن الله استجاب لدعائها ورزقها بخمسة توائم (أربعة ذكور وأنثى) دفعة واحدة وعوضها عن سنوات زواجها الخمس بخمسة أطفال.

تجدر الإشارة إلي أن الزوج عدل عن فكرة الزواج الثاني، بعد إنجاب زوجته الصابرة للتوائم وقال إنه مهتم الآن بتوفير لقمة العيش للصغار وأمهم.