تراند اليوم : مترو العاصمة الصينية بكين يوفر حذاء مجاني لكل من يفقد حذاءه

وكالات - مشرق نيوز -

يقدم مترو العاصمة الصينية بكين خدمة جديدة لركابه وهي توفير حذاء مجاني لكل من يفقد حذاءه منهم أثناء السير وسط الزحام الشديد في ساعات الذروة.

وتم تجهيز جميع محطات مترو بكين وفقا لصحيفة "تشينا ديلي" لمساعدة كل من يجد نفسه من الركاب في موقف حرج بسبب فقده لحذائه وسط حشود الركاب ليس فقط بإعطائهم حذاء بديلا وإن كان من النوع الخفيف رخيص الثمن بل يكون لهم الحق أيضا في اختيار اللون الذي يتناسب مع ملابسهم ويرضى أذواقهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من رواد مترو بكين يتعرضون لفقد أحذيتهم نتيجة لمشكلة الزحام الشديد، خصوصا في فصل الصيف، حيث يفضلون ارتداء أحذية بسيطة يسهل انتزاعها من أقدامهم بسهولة.