تراند اليوم : الشرطة الألمانية تلقي القبض على لص في أثناء عقد قرانه

وكالات - الخليج 365 -

ألقت الشرطة الألمانية على لص في أثناء عقد قرانه بمكتب الزواج المدني التابع لمدينة بيليفيلد غرب البلاد، الأمر الذي أفسد عليه فرحته، وادخله القفص الحديدي بدلا من "القفص الذهبي".

وأوضح رجال الشرطة في بيليفيلد أن "اللص الذي يبلغ من العمر 24 عاما الذي تحوم حوله شبهة ارتكاب أحد جرائم السطو أراد أن يعقد قرانه على إحدى نساء المدينة ويقيم عرسا لزواجه إلا أن رجال الشرطة هبطوا عليه فجأة وألقوا القبض عليه".

وأفادت الشرطة أن "الرجل متهم بارتكاب أحد أعمال السطو الكبرى في لندن في كانون الأول العام 2009".

وكانت إحدى محاكم لندن أصدرت أمرا بإلقاء القبض عليه وأبلغت به سلطات الدول الأوروبية. وأوضحت الشرطة أن "هناك بلاغا بدون توقيع وصل إليها بشأن الجاني، وأثبتت التحريات صحة الوقائع التي تضمنها البلاغ، إلا أن شرطة بيليفيلد لم تذكر شيئا عن تفاصيل حادث السطو".