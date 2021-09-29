تراند اليوم : فندق من حاويات لنقل البضائع في الصين

وكالات - مشرق نيوز -

قام خبراء من شركة "تونجي شانسي لاندسكيب ديزاين" بتنفيذ مشروع مثير للاهتمام في غضون ثلاثة أشهر حيث تم افتتاح فندق في محافظة شانسي الصينية استخدمت في بنائه حاويات لنقل البضائع.

ويقع الفندق في منطقة تتسم بطبيعة خلابة وتبلغ مساحته نحو 5 آلاف متر مربع. ويضم الفندق 21 غرفة، منها غرف عادية وغرف من درجة "لوكس".

واستخدم في تشييد الفندق 35 حاوية بأحجام متفاوتة سبق أن استعملت لنقل البضائع والشحنات بحرا.

ومن المتوقع أن يستقبل الفندق نزلاءه الاوائل في شهر أغسطس/آب المقبل.

يذكر أن هذه الفكرة ليست جديدة، فسبق ان بني فندق من حاويات لنقل البضائع في اقليم أكسبردج بالعاصمة البريطانية لندن. ويتضمن الفندق 120 غرفة، وأصبح أول فندق من هذا القبيل في أوروبا.