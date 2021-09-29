تراند اليوم : هل كل من مات في رمضان غفر له ؟

السؤال: هل من يموت في شهر رمضان يغفر له؟.

يجيب عن هذا السؤال الدكتور صبري عبد الرءوف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر

يقول:قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : "أعطيت أمتي في شهر رمضان خمساً لم يعطهن نبياً قبلي

أما واحدة فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله عز وجل إليهم ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبداً.

وأما الثانية: فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك.

وأما الثالثة: فإن الملائكة تستغفر لهم في كل يوم وليلة

وأما الرابعة: فإن الله عز وجل يأمر جنته فيقول لها استعدي وتزيني لعبادي أوشك أن يستريحوا من تعب الدنيا إلي داري وكرامتي وأما الخامسة: وأنه إذا كان آخر ليلة غفر الله لهم جميعاً".

وقال جل من القوم: أهي ليلة القدر؟.. فقال: لا . ألم تر إلي العمال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم فكل هذا وغيره يدل علي أن شهر رمضان شهر المغفرة من الذنوب وقد ورد من الأحاديث ما يدل علي أنه يغفر لمن قبض فيه وقد روي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: "صعد النبي صلي الله عليه وسلم المنبر فقال آمين. آمين. آمين.. قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد من أدرك أحد أبويه فمات فدخل النار فأبعده الله فقل: آمين. فقلت: آمين. فقال: يا محمد من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله. فقل آمين. فقلت: آمين. قال ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله فقل: آمين. فقلت: آمين. بل روي أنه من مات من هذه الأمة لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة وإن عظُمت ذنوبه سواء مات في رمضان أو غيره.والله أعلم