تراند اليوم : أمريكية تتسول المارة وهي ترتدي "البيكيني" لتجمّل نهديها!

وكالات - مشرق نيوز -

اختارت امرأة أميركية طريقة غريبة لجمع ما يكفي من المال لإجراء عملية تجميل نهديها، وذلك عبر ارتداء البيكيني والتجول يومياً على دراجة نارية متسولة النقود من المارة.

وأفادت صحيفة "أكرون بيكون جورنال" الأميركية ان كريسي لانس (37 سنة) من أوهايو، هي أم عازبة وطالبة جامعية، قالت انها بدأت تتسول المال للخضوع لجراحة تجميل نهديها بغية تحسين شكلها وتقديرها لنفسها في آن معاً.

وتحمل لانس عند الوقوف للتسول لافتة كتب عليها "أنا لست متشردة وإنما بحاجة لنهدين".

وأثارت مغامرة لانس اهتمام وسائل إعلام أميركية وبريطانية ومواقع في هولندا والهند ورواندا أيضاً.