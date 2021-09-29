تراند اليوم : أمريكية تنفق ربع مليون دولار على زواج كلبها.. بالصور

وكالات - مشرق نيوز -

شهد العصر الحالي الاصراف ببذخ على المناسبات سواء مناسبات سعيدة كالأفراح وأعياد الميلاد أو مناسبات أخرى كالطلاق وفي جميع الأحيان يتم انفاق هذه المبالغ الكبيرة على مناسبات تخص البشر.

ولكن الأمريكية ويندي دايموند مؤسسة إحدى الجمعيات الخيرية قامت بإنفاق مبلغا قياسيا يـقــدر بـ 250 ألف دولار لإعداد مكان يناسب تزويج كلبها بولاية نيويورك الأمريكية.

وأفادت صحيفة (نيويورك دايلي نيوز) الأمريكية بان ويندي دايموند مؤسسة أنفقت 250 ألف دولار على تزويج كلبها “بايبي هوب” بكلبة من ولاية فرجينيا.

وأشارت ويندي دايموند الى أن الحفل سيتضمن اوركسترا مؤلفة من 7 أشخاص قبضت 15 ألف دولار وأزياء بقيمة 6 آلاف دولار وكمية من السوشي تقدر بـ 5 آلاف دولار.

وأكدت ويندي دايموند ان الحفل سيكون من أكثر الحفلات تسلية وانه سيضم 300 مدعو مقسمين الى 250 إنسانا و50 كلبا، قائلة “وما عدت مضطرة للزواج الآن لان هذا الحفل يتضمن كل شيء”.