تراند اليوم : أول عقار لمعالجة الإيدز يطلق في الأسواق

نيويورك - مشرق نيوز -

وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية "اف دي اي" على إطلاق عقار "تروفادا" الذي يعتبر العقار الأول لعلاج مرض نقص المناعة المكتسب أو ما يعرف بـ الايدز.

وجاء في تقرير نشر على مجلة تايم الأمريكية، الشقيقة لـ CNN أن العقار الجديد أثبت فعالية عالية في الوقاية من مرض الايدز لدى الأشخاص السليمين والذين يتعاملون بشكل مباشر مع من يثبت إصابته بهذا المرض المعدي، وخصوصا إذا تم التعاطي قبل وبعض التعرض للأشخاص المصابين.

وأشار التقرير إلى إن العقار الجديد الذي يستخدم حاليا لدى الأشخاص المصابين بالآيدز يعمل بشكل أساسي على التقليل والحد من حجم الفيروس الذي يدور في جسم المصاب عن طريق الدم.

وأثار العقار الجديد حفيظة عدد من الخبراء في مجال الصحة والوقاية، حيث أن إطلاق هذا العقار والحملة الإعلامية الكبيرة الداعمة له، ستشكل فكرة خاطئة لدى الناس بأن تعاطي هذا العقار سيمنع الإصابة بفيروس الايدز بشكل كامل وعليه الاستهتار بفكرة إقامة علاقة جنسية مع أشخاص مصابين حتى بدون استخدام وسائل الوقاية.

وبينت أحد الدراسات التي أجريت على فعالية عقار تروفادا، أن العقار ساعد على حماية مثليي الجنس ممن تعاطوا العقار بشكل يومي من الإصابة بمرض الايدز بنسبة بلغت 42 في المائة، في الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة الوقاية التي يقدمها العقار لدى الأزواج العاديين إلى 75 في المائة.