تراند اليوم : ألماني يستدعي الشرطة لطرد 300 ضيف ثقيل من حفلة عيد ميلاده

وكالات - مشرق نيوز -

فوجئ شاب ألماني بمجئ 300 ضيف الى حفلة عيد ميلاده الـ22 بعد أن نشرعشية عيد ميلاده دعوة لهذه الحفلة في شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

الا أن الشاب نسي أن يشير الى خصوصية النشر للأصدقاء فقط، وأسفر الأمر عن قدوم ليس عشرات بل مئات من الضيوف الى الحفلة، مما أوقع الشاب في حالة من الارتباك.

وبالطبع لم يحضر الألماني الماكولات لمثل هذا العدد من الضيوف واضطر إلى استدعاء الشرطة بعد مشاهدة هذا الكم الهائل من الأشخاص الذين لا يعرفهم.

هذا ولم يذكر ما اذا جاء جميع الضيوف بهدايا للشاب بمناسبة عيد ميلاده.