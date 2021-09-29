تراند اليوم : مهرجان فنون قتالية في غزة

غزة/ عبير الطرابلسي:

كشفت الهيئة التأسيسية لمهرجان فنون القتال انتهاء استعداداتها لإعلان التسجيل للمشاركة في المهرجان الكبير الذي سيضم جميع الفنون القتالية في محافظات غزة. يذكر أن الهيئة التأسيسية لمهرجان فنون القتال تضم في عضويتها كل من: جمال عبد الله رئيساً وعضوية الخبير الدولي عمران لباد وإياد الزعيم نائب رئيس اتحاد الننشاكو وسونير صقر مدرب الكونغ فو وسهيل نشوان.



ومنحت اللجنة التأسيسية شهر رمضان المبارك فترة لتسجيل المدربين والفرق المشاركة لحصر المشاركات وتخصيص العروض المشاركة في المهرجان المزمع إقامته . ومن المقرر أن يشمل المهرجان على عروض لمختلف فنون القتال لفرق وأندية ومجموعات واتحادات رياضية تخصص فترة زمنية لمدة العرض يتم تقييمه في النهاية من خلال لجنة متخصصة والفرق الحاصلة على أعلى نقاط.