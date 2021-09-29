تراند اليوم : هل يراقب الأمن الوطني الهاتف

هل يراقب الأمن الوطني الهاتف ولماذا يفخر المسئولون الكبار فى الدولة دائما بأنهم على علم بدبة النملة فى أرض مصر؟ ولماذا يتعمدون بمناسبة أو بدون مناسبة الإشارة والتلميح إلى أن حياة المواطن المصرى محفوظة لديهم فى أدراج مكاتبهم بالصوت والصورة؟، لماذا يفعلون ذلك بإصرار وتلقائية ثم يعودون للنفى كمرحلة أولى لا يصدقها الناس ثم يرفعون شعار حماية الأمن القومى كمرحلة ثانية لتبرئة ساحتهم من تهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، ثم يبدأون فى سرد الحكايات عن التنظيمات العصابية والإرهابية التى سقطت بفضل مراقبة المكالمات الهاتفية والرسائل البريدية والعملاء المنتشرين فى كل مكان.



هناك 4 غرف في كل بلد تراقب الجوالات

1_غرفة تحكم تابعة للشركة الخاصة بها الشريحة مثل فودافون او إتصالات او موبنيل

وفي داخل الشركة هناك غرفتين:

A_جهاز الموظف الذي يعمل بالشركة:وهذا نظام يستطيع الموظف ان يشاهد ارقامك الصادرة والواردة فقط ويعرف نوع جهازك ورقمه التسلسلي لكنه لا يستطيع سماع صوتك نهائياً

B_الجهاز الرئيسي: و يكون تابع لفرقة المراقبة في الشركة :بامكان فرقة المراقبة في الشركة سماع تسجيلك الصوتي بعد احضار إذن من النيابة العامة او بدون إذن كماهو الحال في حالة الطوارئ أو في حال الحكم العسكري لأي بلد ورمز التشفير يكون عند المدير و يمكنه فكه في أي لحظة

2_غرفة تحكم تابعة لوزارة الداخلية:وفي هذة الغرفة يمكن للشرطة أو امن الدولة رؤية الارقام الصادرة والواردة وتحديد مكان الشخص بدقة بواسطة GBRS إلا انهم لا يستطيعون سماع صوتك او تسجيله

3_وحدة مراقبة المحمول التابعة للحكومة:وهنا يتم مراقبة وتسجيل المكالمات باكملها ..وتحتوي هذة الوحدة علي نظام شاشات مراقبة معينة مثل GBRS 2 ؛ Vice system 3 ؛ نظام Imsi_Catcher

ويكون بداخل هذة الغرفة 5 موظفين سريين تابعين للمخابرات وللأمن العام:

1_موظف لتحديد مكانك بدقة

2_موظف لتسجيل مكالماتك

3_موظف لمراقبة اشخاص محددين مطلوبين او موضوعين تحت المراقبة

4_موظف احتياطي مساعد

5_موظف مسئول عن هذة المجموعة بكاملها

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كيف تتم المراقبة :

1_مراقبة الشريحة

2_مراقبة التليفون

3_مراقبة حسب الإسم

1_مراقبة الشريحة:يمكن لوزارة الداخلية ادخال رقم موبايلك فقط وبذلك يعرف مكانك بدقة رؤية ارقام الصادر والوارد و تسجيل مكالماتك ورسائلك الصادرة والواردة و جميع الملفات الموجودة علي الهاتف ايضاً حتي لو قمت بحذفها

2_مراقبة جهاز المحمول:عند شراء اي جهاز محمول فان السيريال نمبر الموجود عليه عند قيام الشرطة بادخال هذا الرقم فان الجهاز بالشريحة الموجودة داخله تكون تحت السيطرة بالكامل و الحل الوحيد للتخلص من المراقبة في هذة الحالة هو اغلاق الجهاز تماماً او تسفيره إلي دولة أخري

3_مراقبة حسب الاسم: تقوم وزارة الداخلية بادخال اسم الشخص إلي النظام فتظهر كامل المعلومات عنه وجميع الأرقام التي تحمل اسمه وكل مايحمله جهازه المحمول

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السؤال الأهم:هل تستطيع المخابرات أو وزارة الداخلية مراقبة كل الشعب باكمله ؟

الجواب: نعم تستطيع

كيف ذلك:تقوم اجهزة الأمن بنسخ كلمات معينة وحفظها داخل الجهاز مثل "قنبلة_ سلاح_مخدرات_سرقة_حرق_تفجير_الجهاد_المخابرات_وزارة الدفاع"

أي شخص داخل نطاق البلد يتحدث مع شخص أخر و يتحدث بإحدي هذة الكلمات ولو علي سبيل الجد او المزاح فانه بسرعة تخرج علي النظام التابع للأمن لمبة او ضوء احمر مع رنين.ينبه إلي ان الشخص المُحدد قد ذكر احدي هذة الكلمات مع ظهور موقعه بدقة و بياناته وتسجيله الصوتي علي الشاشة الموجودة امام رجل المراقبة الذي يقوم بدوره باعادة المكالمة مرة اخري لسماعها ما إذا كان المتصل يتحدث حديث جدٍ ام مزاح ..فاذا ما تبين انه كان يتحدث بصدق فان رجل المراقبة يقوم بسرعة بالاتصال باقرب وحدة أمنية للابلاغ عن هذا الشخص .

وكل المكالمات يتم تسجيلها اتوماتيكياً مع حفظها ويمكن لاجهزة الأمن سماع مكالمة لاي شخص حتي لو مضي علي حدوثها 20 عام لانها مخزنة بالجهاز.

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كيف تعرف ان هاتفك موضوع تحت المراقبة ؟

1_يظهر صوت هواء اثناء المحادثة

2_يظهر في بعض الاحيان صوت تصفير

3_صوت الشخص الذي تحدثه بتلقاه بعيد

4_وجود صدي صوت علي مدار اليوم لكنه يظهر غالباً بوضوح قبيل الفجر او بعده

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كيف تعرف ان ملفات هاتفك موضوعة تحت المراقبة ؟

1_الجهاز بيبقي معلق و بطئ لان الشخص الذي يقوم بالمراقبة يشاهد الملفات وبذلك يصبح Loding وبيحمل علي الشبكة والجهاز

2_عندما تفتح ملفاً "كالرسائل او الصور" تجده لا يتجاوب معك بسرعة

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ما الطريقة و العلاج المؤقت لحل مشكلة مراقبة المحمول ؟

1_اغلق التليفون

2_شيل البطارية

3_شيل كمان الشريحة

4_حط الشريحة في جهاز تاني

5_افتح الجهاز دون تعديل الوقت او التاريخ

6_تحدث مع من تريد محادثته

إن هذة الطريقة تؤخر الشخص الذي يقوم بالمراقبة حوالي ربع ساعة لانه سيصبح Loding علي شبكته لان المعلومات اتغيرت بسرعة من جهاز لجهاز تاني

الافضل ان تغير رقمك ولا تربطه بالهوية وان تشتري جهاز محمول من النوع القديم وليس الهواتف الذكية

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هناك نظام مراقبة تستخدمه بعض اجهزة المخابرات و امن الدولة وهذا النظام يسمي بنظام المراقبة القريب و هو يقوم علي استخدام افراد هذة الاجهزة السيادية لاجهزة محمول ويسمي بالموبايل الذكي ويعمل هذا الموبايل علي كشف الاجهزة الموجودة في نطاق 20 متر ومشاهدة بيانتها وصندوق الرسائل الصادر و الوارد .واكثر اماكن تواجد هولاء الأشخاص يكون داخل المولات و الاماكن الحيوية والعامة .

كيف تعرف ان تلفونك مراقب ؟؟؟؟؟؟ 1- يظهر صوت هواء أثناء المحادثة وذلك ان الشخص الذي يراقبك يضع سماعات على إذنه. 2- يظهر صوت تصفير وذلك ان الشخص الذي يراقبك يفتح سبيكر. 3- صوت الشخص الذي تحدثه بعيد. 4- ارتجاج وارتداد وتكرار بالصوت عندما تتحدث وصوت صدى. 5- أحيانا تسمع صوت شخص أخر. كيف تعرف ان هناك شخص يبحث داخل ملفاتك على الهاتف؟؟؟؟؟؟ 1- الجهاز يعلق ويكون بطيء وذلك أن الشخص الذي يراقبك يشاهد ملفاتك وبذلك يصبح loding وحمل على الشبكة وجهازك. 2- عندما تفتح ملف لا يتجاوب معك الجهاز بسرعة ما الطريقة لحل مشكلة المراقبة ؟؟؟؟؟؟ 1- اغلق تلفونك 2- انزع البطارية 3- اسحب السيم كارد(الشريحة) 4- ضع السيم كارد بجهاز ثاني. 5- افتح الجهاز ودون تعديل الساعة والوقت تحدث مع الشخص المطلوب ان هذه الطريقة تؤخر الشخص الذي يراقبك ربع ساعة تقريبا لانه سيصبح loding على شبكته لان المعلومات ستتغير بسرعة من هاتف الى هاتف أخر . والشخص "جهاز الامن" لا يراقبك إلا إذا سمعك تتحدث بإحدى الكلمات المهمة ويقوم بمراقبتك وسماع مكالمتك للتأكد منك وإذا وجد لا يوجد شيء فانه يتركك ولا يراقبك. وأحيانا يراقب الأشخاص الذين تتحدث معهم إذا كانوا أشخاص مطلوبين . نظام المراقبة عن قرب نظام مراقبه يستخدمه بعض الأشخاص التابعين للشرطة او الامن ويسمى بنظام المراقبة القريب، تقوم الدولة بإعطاء بعض الأشخاص موبايلات خاصة ويسمى بالموبايل الذكي ويعمل هذا الموبايل بكشف الأجهزة على بعد 20 متر ويستطيع مشاهدة بياناتك ومكالماتك وصندوقك الوارد والصادر وكل شيء وأكثر تواجد هؤلاء الأشخاص في المولات والمطاعم والأماكن العامة لمراقبة الناس المشكوك بهم . كيف تعرف ان الشخص القريب منك يسمعك : عندما تتحدث بالموبايل فانك تسمع صوت صفير وهذا يدل على ان الشخص يتابعك، ولحل هذه الرقابة: – أغلق موبايلك وافتحه وبذلك ستلغي التردد المراقب به. الأجهزة التي لا تستطيع الشرطة أو المخابرات مراقبتها بالنسبة للموبايلات القديمة(الكشاف) والتي ليس عليها سيريال نمبر وهذه لا تظهر على شاشات نظام الشرطة نهائيا ولا تستطيع الشرطة مراقبتك نهائيا الا عن طريق السيم كارد(الشريحة).