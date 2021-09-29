تراند اليوم : كلمات كراش 349

كلمات كراش 349 ولعبة سناك كراش نقدمها لكم العاب كلمات جديدة هي لعبة مسلية جميلة تحتوي على كثير من الغاز العقل والتفكير فهي مخصصة لمحبي العاب الكلمات والذكاء تحتوي على العديد من الالعاب مثل لعبة كلمة السر والعاب كراش وكلمات متقاطعة وخلطة حروف وتخمين الكلمات واكشف المثل الشعبي وغيرها الكثير من العاب التسلية والتحدي سناك كراش هي لعبة مليئة بالتحدي تساعدك على تحسين قوة الملاحظة وزيادة التركيز وتنشيط عقلك واختبار معلوماتك وثقافتك العامة تحتوي على كم هائل من الغاز الذكاء والتفكير فهي صممت بعناية للوصول الى أعلى مستوى ترفيهي لديك كما تتميز اللعبة بالتنوع الثقافي والفكري لما بها من ألغاز كلمات ومعلومات عامة تغذي عقلك وتفكيرك في شتى المجالات العاب كراش جديدة مسلية لاختبار ذكاءك ومعلوماتك بأسلوب شيق وممتع بطريقة لعب مشوقه ومئات المراحل ويتم تحديها باستمرار عليك كسب المزيد من الخبرات لتدريب عقلك وتقارن نتيجتك مع اصدقاءك فاللعبه تحتاج إلى ذكاء ونظرة عن كثب لمعرفة الإجابات الصحيحة.



