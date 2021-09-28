تراند اليوم : تردد قناة rmc sport 1 على استرا .. تردد قناة bein sport 1 hd premium تحميل ( bein sport 1 premium تردد ) تردد rmc sport

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حيث تعد شبكة قنوات ار ام سي سبورت من ضمن القنوات الرياضية المهتمة بعرض أهم ماتشات الدوريات الكبرى، كالدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الفرنسي، ويبحث الكثيرين من الذين لديهم اهتمام كبير بمتابعة المباريات، عن التردد الجديد لقنوات RMC SPORT 2020، وتستقبل هذه القنوات اشارة بثها عبر العديد من الأقمار الصناعية، القمر استرا، القمر يوتلسات، قمر النايل سات وقمر العربسات، وقد تمكنت هذه الشبكة من القنوات من الحصول على حقوق البث الحصرى للدوريات الأوروبية.

تردد قنوات RMC SPORT على القمر استرا 19 شرق

RMC Sport 1 HD

استرا 19 شرق

Astra 19.2° East 11934

او 12324 راسي V 29700

RMC Sport 2 HD

استرا 19 شرق

Astra 19.2° East 12246 راسي V 29700

RMC Sport 3 HD

استرا 19 شرق

Astra 19.2° East 12402 راسي V 29700

RMC Sport 4 HD

استرا 19 شرق

Astra 19.2° East 11817 راسي V 29700

RMC Sport News

استرا 19 شرق

Astra 19.2° East 12246 راسي V 29700

RMC Sport UHD استرا 19 شرق

Astra 19.2° East — — —

تردد قنوات RMC SPORT على القمر استرا 19 شرق

RMC Sport 1 HD

يوتلسات 5 غرب

Eutelsat 5° West 11138

او 11596 راسي V 29950

RMC Sport 2 HD

يوتلسات 5 غرب

Eutelsat 5° West 11138 راسي V 29950

RMC Sport 3 HD

يوتلسات 5 غرب

Eutelsat 5° West 11138 راسي V 29950

RMC Sport 4 HD

يوتلسات 5 غرب

Eutelsat 5° West 11138 راسي V 29950

RMC Sport News

يوتلسات 5 غرب

Eutelsat 5° West 11138 راسي V 29950

RMC Sport UHD يوتلسات 5 غرب

Eutelsat 5° West 11596 راسي V 29950