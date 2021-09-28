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تراند اليوم : تردد قناة rmc sport 1 على استرا .. تردد قناة bein sport 1 hd premium تحميل ( bein sport 1 premium تردد ) تردد rmc sport

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حيث تعد شبكة قنوات ار ام سي سبورت من ضمن القنوات الرياضية المهتمة بعرض أهم ماتشات الدوريات الكبرى، كالدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الفرنسي، ويبحث الكثيرين من الذين لديهم اهتمام كبير بمتابعة المباريات، عن التردد الجديد لقنوات RMC SPORT 2020، وتستقبل هذه القنوات اشارة بثها عبر العديد من الأقمار الصناعية، القمر استرا، القمر يوتلسات، قمر النايل سات وقمر العربسات، وقد تمكنت هذه الشبكة من القنوات من الحصول على حقوق البث الحصرى للدوريات الأوروبية.

تردد قنوات RMC SPORT على القمر استرا 19 شرق

 

RMC Sport 1 HD

استرا 19 شرق

Astra 19.2° East    11934

او 12324    راسي V    29700

 

 

 

RMC Sport 2 HD

استرا 19 شرق

Astra 19.2° East    12246     راسي V    29700

 

 

 

RMC Sport 3 HD

استرا 19 شرق

Astra 19.2° East    12402    راسي V    29700

 

 

 

RMC Sport 4 HD

استرا 19 شرق

Astra 19.2° East    11817    راسي V    29700

RMC Sport News

استرا 19 شرق

Astra 19.2° East    12246     راسي V    29700

 

 

 

RMC Sport UHD    استرا 19 شرق

Astra 19.2° East     —    —    —

 

 

 

تردد قنوات RMC SPORT على القمر استرا 19 شرق

 

RMC Sport 1 HD

يوتلسات 5 غرب

Eutelsat  5° West    11138

او 11596    راسي V    29950

 

 

 

RMC Sport 2 HD

يوتلسات 5 غرب

Eutelsat  5° West    11138    راسي V    29950

 

 

 

RMC Sport 3 HD

يوتلسات 5 غرب

Eutelsat  5° West    11138     راسي V    29950

 

 

 

RMC Sport 4 HD

يوتلسات 5 غرب

Eutelsat  5° West    11138     راسي V    29950

 

 

 

RMC Sport News

يوتلسات 5 غرب

Eutelsat  5° West    11138    راسي V    29950

 

 

 

RMC Sport UHD    يوتلسات 5 غرب

Eutelsat  5° West    11596    راسي V    29950

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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