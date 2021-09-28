تراند اليوم : توصيل البطاقة المدنية الكويت

توصيل البطاقة المدنية الكويت ، اعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن اطلاق خدمة توصيل البطاقة المدنية في دولة الكويت للمواطنين والمقيمين للمنزل وايضا خدمة سداد توصيل البطاقة المدنية اون لاين delivery.paci.gov.kw .

البطاقة المدنية الكويت

قدمت الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالتعاون مع إحدى شركات التوصيل في دولة الكويت خدمة توصيل البطاقة المدنية وذلك بسعر دينارين مع إضافة ربع دينار في حال توفر بطاقة أخرى لنفس عنوان البيت ، حيث يعد خدمة التوصيل تسهيل للمواطنين والمقيمين في استلام البطاقة المدنية وايضا منع الازدحام في كافة فروع الهيئة ، وتعد خدمة توصيل البطاقة بشكل اون لاين ويكون الدفع عن طريق k-net .

اسعار توصيل البطاقة المدنيه الكويت

تكلفة سعر توصيل البطاقه المدنيه الى باب منزلك بسعر ٢ دينارين واضافة ربع دينار اذا توفر بطاقة اخرى من نفس العنوان

توصيل البطاقة المدنية الكويت

يتم الدخول إلى موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية المخصص لخدمة توصيل البطاقة المدنية من هنا .

تقوم بقراء كافة شروط الخدمة .

يتم تعبئة بيانات طلب توصيل بطاقتك المدنية .

سوف تنتقل إلى شاشة الدفع الإلكتروني k-net .

أدفع دينارين كويتي .

سوف يتم توصيلها بشكل آمن الى باب المنزل ، ومغلق عليه شعار مندوب التوصيل .

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دفع توصيل البطاقة المدنية الكويت

تقوم بالدخول الى موقع توصيل البطاقة المدنية من هنا .

. قم بتعبئة بيانات الطلب .

ستنتقل الى الدفع عن طريق k-net .

قم بدفع دينارين لخدمة توصيل البطاقة المدنية للمنزل .

إجراءات هامة عند استلام البطاقة المدنية

يجب عليك في حال تسليم البطاقة المدنية عبر خدمة توصيل البطاقة المدنية أن تقوم بتسليم بطاقتك القديمة في حالة توفرها ، وفي حال عدم توفر البطاقة المدنية القديمة يجب على صاحب البطاقة تزويد مندوب شركة التوصيل بمستندات تثبت انك صاحب البطاقة المدينة وذلك لكي تستلم بطاقتك المدنية بشكل صحيح .

رابط خدمة توصيل البطاقة المدنية الكويت للمنزل

واليكم الحين الموقع الرسمي التي تم الإعلان عنه عن طريق الهيئة العامة للمعلومات المدنية المخصص لخدمة توصيل البطاقة المدنية للمنازل وللدخول مباشرة إلى موقع توصيل البطاقة المدنية https://delivery.paci.gov.kw/ ، وقم باكمال إجراءات التقديم لطلب الحصول على توصيل البطاقة المدنية اون لاين .